Bodrum cezaevinde tiyatro gösterisi düzenlendi

Protokolle birlikte tiyatro izleyen hükümlü ve tutuklular keyifli anlar yaşadı.

Sait Faik Abasıyanık’ın aynı adlı eserinden sahnelenen ve Yönetmenliğini Turgay Tanülkünün yaptığı ve yaklaşık 1,5 saat süren tiyatro gösterimine Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Başsavcısı Dr. Barış Duman, Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Adnan Kahraman, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Orman, Bodrum Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, Bodrum Cumhuriyet Savcısı Ercan Türkol ve Hakim Dilek Türkolda katıldı. Yönetmenliğini Turgay Tanülkü’nün yaptığı tiyatro gösterimini izleyen mahkumlar keyifli anlar yaşayarak moral depoladı. Turgay Tanülkü’nün kendi cezaevinde yattığı dönemlerdeki konuları da anlatan tiyatro oyunu 223 cezaevi ve 180 bin tutukluya ulaşmayı hedefliyor.