Bodrum çöplüğü alevlere teslim oldu

Bodrum katı atık depolama alanında akşam saatlerinde büyük bir yangın çıktı. Ekipler yangını söndürebilmek için yoğun mücadele verdi. Akşam saatlerinde Torba Mahallesi’ndeki çöplükte metan gazı patlaması sonrası yangın çıktı. Bir anda büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. Alevlerin metrelerce yükselmesi nedeniyle itfaiye ekipleri yangına müdahale etmekte zorlandı.

Bodrum Orman İşletme Şefliği ve Muğla Büyükşehir İtfaiye Grup Amirliğine bağlı çok sayıda ekip yangını söndürme çalışmalarını katıldı. 10 itfaiye aracı, 25 itfaiye eri ve 6 arazöz yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. İtfaiye erleri yangını söndürmek için büyük mücadele verirken, alevlerin arasından zaman zaman patlama sesleri yükseldi.

Yangın söndürme çalışmaları devam ederken, Muğla Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleri de söndürme çalışmalarına katıldı.