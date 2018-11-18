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Bodrum felaketi yaşadı

Bodrum’da dün sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olmaya başlayan sağanak yağmur sele neden oldu.

Bodrum'da dün sabah saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olmaya başlayan sağanak yağmur sele neden oldu. Cadde ve sokakların göle döndüğü ilçede araçlar sürüklenirken, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Selin etkili olduğu bölgelerde asfaltların patladığı ve araçların üst üste çıktığı görüldü.


Bodrum'da dün sabah saatlerinde başlayan ve gece boyu etkisini sürdüren şiddetli yağmur sele neden oldu. Asfaltların patladığı, çok sayıda aracın ve motosikletin sürüklendiği, elektrik direklerinin devrildiği ve su şebekelerinin patladığı ilçede hayat felç oldu. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte selin ilçeyi savaş alanına çevirdiği görüldü. Belediye ekipleri tarafından selin etkili olduğu bölgelerde çalışma başlatıldı.



Araçlar üst üste bindi


Edinilen ilk bilgilere göre, ilçeye son 24 saatte metrekareye 200 kilogram yağışın düştüğü öğrenildi. Neyzen Tevfik, Atatürk, Artemis, Mümtaz Ataman, Üçkuyular, Cevat Şakir caddeleri ve birçok mahalle sular altında kaldı. Birçok aracın sel sularına kapılarak sürüklendiği ve asfaltların patladığı görüldü. Çok sayıda ev ve iş yerinin sular altında kaldığı ilçede ilk bilgilere göre can kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Büyük maddi hasarın meydana geldiği tatil beldesinde belediye ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

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