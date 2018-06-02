Bodrum, Filipinler ve Maldivler’le yarışıyor

Listede 1’inci sırayı Filipinler, 2’inci sırayı ise Maldivler aldı.

Dünyanın popüler yayın organları ve araştırma şirketlerinin yaptıkları analiz sonucunda ölmeden önce mutlaka yüzülmesi gereken, dünyanın suyu en temiz 34 yerini listeledi. İlk iki sırada en ünlü turizm merkezleri olan Filipinler ve Maldivler bulunurken üçüncü sırada ise Bodrum yer aldı. Sıralamaya göre 1’inci Filipinler, 2’inci Maldivler, 3’üncü ise Bodrum oldu. Araştırma sonucunda yayınlanan listede Bodrum ile ilgili verilen bilgide, "Muğla’nın Bodrum ilçesi, mavinin 50 tonunu barındıran müthiş tabiatıyla sadece Türk turizminin değil, dünya çapında da turizmin en çok tercih edilen noktalarından biridir" ifadeleri kullanıldı.

Filipinler ve Maldivlerle yarışıyoruz

Türkiye’yi dünya’da 3’üncü turizm merkezi olarak tanıtan Bodrum’u 1’inci sıraya taşıyacaklarını söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon "Filipinler ve Maldivler’le yarıştıklarını" açıkladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Kocadon, Bodrum’un hem ülke genelinde hem de dünya çapında yapılan değerlendirmelerde önemli noktalarda yer almasında uzun süredir devam eden tanıtım ataklarının büyük katkısının olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bodrum Tanıtma Vakfımızın bünyesinde tüm olumsuzluklara rağmen mücadele etme ruhumuzu yitirmeden tanıtım çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, her yıl özellikle yurt dışında yaklaşık 30 farklı fuara katılıyoruz. Yaklaşık 4 yıldır da yurt dışından gazeteci, blogger, sosyal medya fenomenlerini ve seyahat acentesi yetkililerini ilçemize davet ederek onlara Bodrum’u yerinde tanıtıyor, Bodrum hakkında detaylı bir tanıtım ağı sunuyoruz. ‘Birlikten kuvvet doğar’ diyerek yerel yöneticiler olarak bizlere bu çalışmada, Bodrum’a gönül vermiş tüm vatandaşlarımız, turizmcilerimiz ve esnafımız destek oluyor ki onların katkıları çok ama çok önemli. Kültürüne sahip çıkan, dünyanın ve Türkiye’nin dört bir tarafından gelmiş insanlarıyla dünya barış topluluğu gibi yaşayan Bodrumumuz; coğrafi konumu, tarihi-kültürel yapısı ve eşsiz doğal güzellikleriyle her yıl, yüz binlerce misafiri ağırlıyor. En büyük amacım dünyada yankılanan ‘Bodrum Ruhu’nu hep yaşatmak, doğal güzellikleri ve gıpta edilen yaşam kültürü ile birlikte Bodrumumuzu, 12 ay yaşayan bir turizm ve kültür sanat cenneti olarak geleceğe taşımak. Bunun için var gücümle çalışmaya devam edeceğim."

Öte yandan Bodrum, Türkiye’de en yaşanabilir ilçe sıralamasında ise 9’uncu sırada yer aldı. Turizmde dünya lideri olan Brezilya, Hawai ve İspanya’nın ise listenin at sıralarında yer alması dikkat çekti.