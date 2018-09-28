Bodrum Fransızların gözdesi

Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV), 25-28 Eylül 2018 tarihleri arasında Fransa'da düzenlenen Paris IFTM Top Resa uluslararası turizm fuarına katıldı.

Bu sene 40. yılını kutlayan Paris IFTM Top Resa uluslararası turizm fuarında, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı alanında yer alan Bodrum standı Fransızlar tarafından büyük ilgi gördü.

Bodrum Tanıtma Vakfı yetkilileri ve vakıf üyeleri ile birlikte Turkuaz Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Onursal Özatacan ve Turkuaz Turizm kurucu ortağı Ahmet Özatacan da fuara katılarak 2019 turizm sezonunda Bodrum'a daha çok turist getirilmesi konusunda tur operatörleriyle çeşitli görüşmeler gerçekleştirdi.

Özellikle FTI Voyages Tur Operatörü ile yapılan görüşmeler sonucunda yetkililerden Bodrum'a inecek uçak sayısının 2018'e oranla 2019'da yüzde 50 artacağı, ayrıca 2019 ve sonraki yıllarda da operasyonlarının artarak devam edeceği bilgisi alındı.

Blogger, turizm yazarları ve medya şirketlerinin de yoğun ilgi gösterdiği Bodrum standına Fransız medyasının büyük yer vereceği öğrenildi.

2018 yılı turizm sezonunun önceki yıllara göre iyi geçmesinin en büyük nedeninin tanıtım çalışmalarının doğru yapılması olduğunun altını çizen Bodrum Belediye Başkanı ve Bodrum Tanıtma Vakfı Başkanı Mehmet Kocadon "Geçen yılın Ocak - Ağustos ayı sonu ile bu yılın aynı dönemde Milas - Bodrum Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne gelen ziyaretçi sayısında yüzde 60'a varan bir artış var. Bu artış deniz yolu ile gelen ziyaretçi sayısında da yüzde 15. Tabii bu arada yerli turistimizi de unutmamalıyız. Onlar da bu sene Bodrum'u tercih ettiler. Eylül ayının son günlerini yaşıyoruz ama Bodrum'un cadde ve sokakları yerli ve yabancı turist dolu. Onlar ‘Sarı Yaz'ı yaşamak için Bodrum'dalar. 2019 yılı için çalışmalarımız başladı. Bu sene de 40'a yakın yerli ve yabancı fuara katılarak Bodrum'un tanıtımlarını yapmaya devam edeceğiz. Bu çalışmalarımıza katılan, bize destek olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.