Bodrum Hint heyetini ağırlayacak

Yetkililer ayrıca Rusya-Rusça konuşan ülkeler ve Çin ile de yakın temaslarda bulunarak çalışmalarını sürdürüyor.

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un yönetim kurulu başkanlığını yaptığı Bodrum Tanıma Vakfı, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği, Hello Seyahat Acentası ve Kartaca Turizm’in organizasyonuyla 25-26 Ekim tarihlerinde Hindistan’dan gelecek 300 tur operatörü ve seyahat acentası yetkililerini Bodrum’da ağırlayacak. Hindistan’dan Bodrum’a direkt uçak seferlerinin başlatılması, Hintli ziyaretçilerin Bodrum’a gelmesi ve Hindistan’dan gelecek olan tur operatörlerinin ağırlama programının yapılması için Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kocadon başkanlığında bir toplantı düzenlendi.

Bodrum Belediyesi’nde gerçekleşen toplantıya katılan Bodrum Tanıtma Vakfı Üyesi Salmakis Resort, İsis Otel, Vogue Hotel, Ramada Resort Bodrum, Doria Hotel ve Azka Otel’in genel müdürleri, Hindistan’dan gelecek heyetin konaklamalarını üstlendi. 26 Ekim 2017 tarihinde ise İsis Otel’de bir gala yemeği verilmesi kararlaştırıldı.

Başkan Mehmet Kocadon, Hindistan’ın önde gelen tur operatörleri ve seyahat acentası yetkililerinden oluşacak heyete, Bodrum’un tarihi ve kültürel özellikleri ile doğal güzelliklerini yerinde tanıtacaklarını söyledi. Bodrum’un gerek doğal güzellikleri gerek iklimsel yapısı gerek ise de tarihi - kültürel değerleriyle dünyada eşi benzeri olmayan bir destinasyon olduğunu da ifade ederek, “BOTAV olarak Bodrum gönüllüsü turizm elçilerimiz ile birlikte Bodrum’u tüm bu yönleriyle dünyaya en iyi şekilde tanıtmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Hindistan’ın yanı sıra Çin, Rusya ve Rusça konuşan ülkeler ile de bağlantılarımızı güçlendiriyoruz. Hoşgörü tohumlarının yeşerdiği medeni bir duruşa sahip Bodrum’un, dünya üzerinde turizm pastasından hak ettiği payı alması için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Rusya - Rusça Konuşan Ülkeler Kültür Günleri

Toplantıda ayrıca Bodrum ve Rusya - Rusça konuşan ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla 13 Ekim 2017 tarihinde turizm ve denizcilik konusunda İsis Otel’de konferans düzenleneceği, 14 Ekim 2017 tarihinde ise Bodrum İskele Meydanı’nda Türk ve Rus mutfağından çeşitli lezzetlerin sergileneceği bir etkinlik yapılacağı belirtildi.

Çinli gazeteci ve medya mensupları

Çin Halk Cumhuriyeti’nde 2018 yılının “Türkiye Turizm Yılı” ilan edilmesi münasebetiyle Çin ile ilişkileri geliştirmek ve Bodrum’a gelecek Çinli turist sayısını artırmak amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçiliği Pekin Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ile temasa geçilmesi üzerinde duruldu. Çinli gazeteci ve medya mensuplarının BOTAV tarafından Bodrum’a davet edilmesi ve ağırlanması konusunda da fikir birliğine varıldı.