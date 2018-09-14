‘Bodrum için 3 Dakika' plaj temizliği devam ediyor

Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından “Bodrum için 3 dakika” sloganıyla başlatılan çalışmada Bodrum Belediyesine ait mavi bayraklı plajlarda temizlenme çalışmaları yapılıyor. Dalgaların getirdiği atıklar ve plajı kullanan vatandaşların bıraktığı çöpler görevliler ve gönüllü vatandaşlar tarafından toplanıyor. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Bodrum Şubesi tarafından da desteklenen çalışmalar her gün saat 15.00'te başlıyor.

Çalışmanın önümüzdeki zamanlarda tüm Türkiye'de yaygınlaştırılması da amaçlanıyor.