İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

‘Bodrum için 3 Dakika' plaj temizliği devam ediyor

Geçtiğimiz günlerde Bodrum Belediyesine ait mavi bayraklı plajlarda “Bodrum için 3 Dakika” sloganıyla başlatılan plaj temizliği etkinliği her gün, yarımadanın mavi bayraklı halk plajlarında gerçekleştirilmeye devam ediyor.



Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından “Bodrum için 3 dakika” sloganıyla başlatılan çalışmada Bodrum Belediyesine ait mavi bayraklı plajlarda temizlenme çalışmaları yapılıyor. Dalgaların getirdiği atıklar ve plajı kullanan vatandaşların bıraktığı çöpler görevliler ve gönüllü vatandaşlar tarafından toplanıyor. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Bodrum Şubesi tarafından da desteklenen çalışmalar her gün saat 15.00'te başlıyor.



Çalışmanın önümüzdeki zamanlarda tüm Türkiye'de yaygınlaştırılması da amaçlanıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.