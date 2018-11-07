Bodrum kademesi park oluyor

Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından projesi tamamlanan Bodrum Umurca Mahallesi Yaka Sokak'ta kurulacak olan park yapım ve çevre düzenleme çalışmaları başladı.

Bodrum Belediye Kademesi ve Temizlik İşleri Şantiye Alanı olarak kullanılan ve yaklaşık 20.000 m²'lik alanda yer alacak parkın içinde; kütüphane binası, kafeterya, okuma alanı, etkinlik alanı, yürüyüş yolları, bisiklet yolu, çocuk oyun alanları, basketbol sahası, voleybol sahası, spor alanları ve arkeopark yer alacak. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ofisini de içine alan parkta, çocuklar için açık ve kapalı eğitim serası bulunacak. Dileyenler bitkilerin üretim süreçlerini seralarda görebilecekler. Mevcut bitki örtüsü korunarak hazırlanmış olan bitkisel peyzaj projesinde tercih, Bodrum'un yerel bitkilerinden yana olurken; 9 bin metrekare yeşil alana açık hava bitki sergisi olarak yer veriliyor.

Kütüphane binasının etrafının okuma, satranç ve oyun masalarının yer alacağı bahçeler olarak tasarlandığı projede; parkın merkezindeki bin 700 metrekarelik çim alan, etkinlik alanı olarak ayrıldı. Alanı çevreleyen yeşil alanlarda, çim tepelerinin oluşturulacağı belirtildi.

Bir rekreasyon merkezi olarak tasarlanan sosyal alanlar ve sportif faaliyetlere bolca yer verilen parkın içerisinde bin 62 metre uzunluğunda yürüyüş yolu ve yürüyüş yolunun sonunda ise hem yetişkinler hem de çocuklar için standart spor aletlerinin ve spor istasyonlarının olacağı 410 metrekarelik spor alanı bulanacak. Basketbol ve voleybol sahalarının etrafında oyunları seyretmek üzere ayrılan bir seyir alanı ve masa tenisi masaları, oturma bankları, oyun masalarının bulunacağı alanlar olacak.

Parkın içerisinde toplam bin 600 metrekare olması planlanan çocuk oyun alanlarının, her yaş grubu çocuğun aktif olarak kullanması için düşünüldüğü de belirtilirken oyun grupları ve ekipmanlarının da bu doğrultuda seçildiği ifade edildi. Ağaçların arasına kurulacak ip parkurları, ipli tırmanma ve denge elemanları, eğitim bisikletleri, braille ve işaret dili alfabesi öğrenebilecekleri panolar, puzzle panoları, salıncaklar ve oyun evleri de parkı renklendirecek detaylar arasında.

Çocuklar için eğlenceli ve eğitici olması amacıyla tasarlanan arkeopark ise 500 metrekarelik alana kurulacak. Burada çocuklar oyun oynarlarken, aynı zamanda dolaylı yoldan Bodrum'un tarihi ile ilgili de pek çok şeyi öğrenme fırsatını bulabilecek.

Yoğun bir şekilde gerçekleştirilen çalışma ile parkın en kısa sürede Bodrum'a kazandırılması hedefleniyor.