Diğer
Kategoriler
14 Haziran 2018 12:08

Bodrum kırmızı alarma geçti, ilçede adım atacak yer kalmadı

Ramazan bayramına 1 gün kala Bodrum kırmızı alarma geçti.

Bodrum kırmızı alarma geçti, ilçede adım atacak yer kalmadı

14 Haziran 2018 12:08

Trafik uygulamaları 24 saate çıkarıldı, ilçeye giren tüm araçlar didik didik arandı. Yurdun birçok şehrinden Arefe günü Bodrum’a gelen tatilciler nedeniyle kilometrelerce trafik kuyrukları oluştu. Sahillerde adım atacak yer kalmadı. Rekor turist sayısıyla oteller ve turisttik tesisler yüzde yüz doluluk oranına ulaştı.


Son bir haftadır akın akın Bodrum’a gelen tatilciler nedeniyle ilçede adım atacak yer kalmamıştı. Arefe günü yurdun birçok kesimnden ve özellikle İstanbul’dan gelen tatilciler ilçe girişinde 8 Km’ye yakın uzun kuyruklar oluşturdu. Araçlar 20 dakikalık mesafede 1 buçuk saatte ilerleyebildi. Ramazan bayramını turizmin göz bebeği Bodrum’da geçirmek isteyen vatandaşlar nedeniyle otellerde yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. Gözde turizm bölgesi hem havadan, hem de karadan yerli ve yabancı turist akınına uğradı.


24 saat uygulama


Bodrum’un ilk girişi olan Güvercinlik ve Torba trafik uygulama noktaları ise kırmızı alarma geçti. Tüm araçları didik didik arayan Bodrum ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Bodrum İlçe Jandarma ekipleri ilçede kuş uçurtmuyor. Bodrum Belediyesi Zabıta ekipleri ise ilçeye girmek isteyen dilencileri ilçe girişinden geri çeviriyor. Trafik kontrolüne takılan vatandaşlar ise uygulamaların çok önemli olduğunu belirterek “Bayram yoğunluğunda bu uygulamalar çok güzel. Trafikte biraz beklesek de önemli değil çünkü güvenlik en önemli husus bizim ve ülkemiz için” ifadelerini kullandılar.


Uçak ve Otobüs ek seferleri 2 katına çıktı


Arefe günü Milas - Bodrum hava alanı da en yoğun yerlerden biri oldu. Türk Hava Yolları Bodrum’a 39 ek sefer koyarken özel hava yolu şirketlerinin ise 250’ye yakın ek sefer ilave ettiği öğrenildi. Otobüs şirketleri ise Bodrum’a gelen otobüs seferlerini 3 katına çıkardı. Hava limanından uçakların biri inip biri kalkarken, Uzun yol otobüsleri ise otogarda uzun kuyruklar oluşturdu.


Öte yandan Bodrum’a yaklaşık 1 milyon yerli ve yabancı turisttin geldiği öğrenilirken Muğla geneline ise yaklaşık 4 milyon yerli ve yabancı turistin geldiği tahmin ediliyor. Turistlerin en çok geldiği bölgelerin başında Bodrum yer alırken Marmaris, Fethiye, Akyaka ve Datça tercih edilen turizm bölgeleri oldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
32
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç