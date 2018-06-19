Bodrum koylarında bayram temizliği

Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, Bodrum Belediyesine ait “Temiz Deniz” adlı tekne ile koyları dolaşan ekipler, etrafta görünen atıkları toplayarak poşetlerle tekneye taşıdı. Atıklar son olarak, geri dönüşüm için Bodrum Konacık’ta yer alan Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne nakledildi.

Temizlik sırasında, koylarda demirleyen özel yatların ve günlük tur teknelerinin çöplerini de alan ekiplere kaptanlar ve tekne sahipleri teşekkür ederek Bodrum Belediyesi’ni, bu duyarlı yaklaşımından ötürü tebrik etti.

Belediye Özel Kalem ekiplerinin 19 Mayıs 2018 tarihinde başlattıkları çalışmada bayram tatili de dahil olmak üzere bu güne kadar Oraklar adası ve Karaada ile Kissebükü, Adaboğazı, Haremtan, Tavşanburnu, Bitez ve Gümbet koylarında kıyı temizliği yapıldı. Belediye yetkilileri çalışmaların yaz ayları boyunca devam edeceğini bildirdi.