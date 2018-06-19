Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2018 16:05

Bodrum koylarında bayram temizliği

Bodrum Belediyesi ekipleri, Ramazan Bayramı boyunca tur teknelerinin ziyaret ettiği koylarda, sahil ve adalarda kıyı temizliği yaptı.

Bodrum koylarında bayram temizliği

19 Haziran 2018 16:05


Bodrum Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, Bodrum Belediyesine ait “Temiz Deniz” adlı tekne ile koyları dolaşan ekipler, etrafta görünen atıkları toplayarak poşetlerle tekneye taşıdı. Atıklar son olarak, geri dönüşüm için Bodrum Konacık’ta yer alan Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne nakledildi.


Temizlik sırasında, koylarda demirleyen özel yatların ve günlük tur teknelerinin çöplerini de alan ekiplere kaptanlar ve tekne sahipleri teşekkür ederek Bodrum Belediyesi’ni, bu duyarlı yaklaşımından ötürü tebrik etti.


Belediye Özel Kalem ekiplerinin 19 Mayıs 2018 tarihinde başlattıkları çalışmada bayram tatili de dahil olmak üzere bu güne kadar Oraklar adası ve Karaada ile Kissebükü, Adaboğazı, Haremtan, Tavşanburnu, Bitez ve Gümbet koylarında kıyı temizliği yapıldı. Belediye yetkilileri çalışmaların yaz ayları boyunca devam edeceğini bildirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç