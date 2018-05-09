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09 Mayıs 2018 17:09

Bodrum koylarında deniz dibi temizliği sürüyor

“Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla yapılan Bodrum Belediyesi Deniz Dibi Temizlik Çalışmaları kapsamında dalış ekibi, bu hafta Torba plajı ve liman bölgesinde temizlik yaptı.

Bodrum koylarında deniz dibi temizliği sürüyor

09 Mayıs 2018 17:09


Bodrum Belediyesi Dalgıç Ekibi, dört yıldır Bodrum yarımadasının koy ve sahillerini temizleyerek yaz sezonu hazırlıklarına destek oluyor. Sosyal sorumluluk niteliğinde bir proje olan “Denize En Çok Mavi Yakışır” Bodrum Belediyesi Deniz Dibi Temizlik Çalışmaları, çevreyi koruma bilincinin artırılmasına da katkı sunuyor. Çalışma kapsamında ekipler en son, 9 Mayıs Çarşamba günü Torba Koyu’nu temizledi.


Torba Plajı, Bodrum Belediye AŞ Torba Cafe-Plaj önü ve liman bölgesinde, yaklaşık iki saat boyunca dalış yaparak denizin dibinde birikmiş atıkları toplayan ekipler, denizden 150 kilo lastik, 30 kilo cam, 50 kilo plastik ve 35 kilo alüminyum atık olmak üzere toplam 265 kilo atık çıkardı. Bölgede hazır bekleyen Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine dalgıçlar tarafından ulaştırılan atıklar, yerinde ölçülüp ayrıştırılarak geri dönüşüm için Konacık’taki Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ne nakledildi.


Etkinliğe öğretmenleri eşliğinde Bodrum Kanuni Sultan Süleyman Anadolu Lisesi öğrencileri ile Özel Bodrum Fen Bilimleri Ortaokulu 7. Sınıf öğrencileri de katılarak çalışmaları takip edip yetkililerden bilgi aldı.


Deniz dibi temizliği sırasında gerek denize girip güneşlenen gerekse kafelerde oturup dinlenen vatandaşlar ise dalgıçları seyrederek, sergiledikleri duyarlılık örneğinden dolayı hem dalış ekibini hem de proje sorumlusu Bodrum Belediyesini tebrik etti.


Bu sene 19 noktada planlanan deniz dibi temizlik çalışmaları, Torba’nın ardından son olarak Bodrum ilçe merkezinde yapılacak. Etkinlik kapanış töreniyle önümüzdeki yıl tekrarlanmak üzere sona erecek.




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