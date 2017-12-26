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26 Aralık 2017 13:13

Bodrum Limanı’nda Akdeniz foku görüntülendi

Bodrum Limanı girişi ve Bodrum Kalesi önlerinde avlanan bir Akdeniz foku görüntülendi.

Bodrum Limanı’nda Akdeniz foku görüntülendi

26 Aralık 2017 13:13


Bodrum Kürek Takımı antrenmanı sırasında sporcular, Bodrum Limanı girişinde Akdeniz foku görüntüledi. Antrenmanda SAD-AFAG Sualtı Araştırmaları Derneği - Akdeniz Foku Araştırma Grubu gönüllüsü Mustafa Ünlü de bulunuyordu. Ünlü, Bodrum yarımadasının hemen hemen her yerinde farklı Akdeniz fokları ve fok ailelerinin görüntülendiğini belirterek, "Kürek takımımızın antrenmanları sırasında gördük Akdeniz fokunu. Bodrum kalesi önlerinde avlanıyordu. Biz de fotoğraflayıp görüntülerini çekme şansı yakaladık. Bodrum hala Akdeniz fokunun yaşam alanıdır. Akdeniz fokunu korumak için kıyı şeridinde tahribatı engellemek gereklidir" dedi.


Yaklaşık 1 saat boyunca Bodrum Kalesi ve liman girişinde avlandığı görülen Akdeniz foku daha sonra gözlerden kayboldu.




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