Bodrum limanları güvenliği Bilen'e emanet

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2017 Temmuz ayında meydana gelen trafik kazasında ölümden dönen Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Cüneyt Bilen, göreve başladıktan kısa bir süre sonra Deniz Limanları Şube Müdürlüğü görevine atandı.

Muğla Güvenlik Şube Müdürü Cüneyt Bilen'in içinde bulunduğu otomobil, 22 Temmuz 2017 tarihinde, Seydikemer'de dönemin başbakanı Binali Yıldırım'ın katılımıyla düzenlenen 19. Boğalar Yörük Türkmen Şenliği'ne giderken, Fethiye-Antalya Karayolu Çamköy Kavşağı'nda bir midibüse yandan çarptı. Kazada ağır yaralanan Bilen'e, o sırada tesadüfen olay yerinde bulunan 112 Acil Servis ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Kaldırıldığı özel hastaneden daha sonra Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Bilen, 6 gün yoğun bakım servisinde uyutuldu. İki omzu, iki dizi, bazı kaburga kemikleriyle kol ve bacaklarında kırıklar tespit edilen talihsiz müdüre 5 ayrı ameliyatla 4 platin, 39 vida takıldı. Balçova Termal Tesisleri'nde özel bir tedavi uygulanan Bilen, azmiyle 4 ay sonra ayağa kalkmayı başardı. Son Başbakan Binali Yıldırım da İzmir programı sırasında kendisini ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Sedyeyle girdiği tesiste her gün 6 saat termal havuz ve ileri fizik tedaviye tabi tutulan Güvenlik Şube Müdürü Bilen, 12 ay süren tedavinin ardından sağlığına tekrar kavuştu. Geçtiğimiz Temmuz ayında görevine başlayan Bilen, sürpriz bir atamayla Bodrum Deniz Limanları Şube Müdürlüğü görevine tayin edildi. Bulunduğu görevlerde başarılı hizmetleri ile takdir gören Bilen, 15 Temmuz akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimine katılan darbeci askerlerin yakalanmasında yürüttüğü başarı çalışmaları nedeniyle de plaketle onurlandırılmıştı.