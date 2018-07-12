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12 Temmuz 2018 16:44

Bodrum merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 gözaltı

Muğla’nın Bodrum ilçesi merkezli 3 ilde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 9 kişi adliyeye sevk edildi.

Bodrum merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonunda 9 gözaltı

12 Temmuz 2018 16:44


Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince Bodrum merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu yapıldı. Muğla’nın Bodrum ilçesi ile İzmir ve Çanakkale illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 5 göçmen kaçakçılığı olayında 255 göçmeni yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmak isteyen C.K, H.P, H.Y, H.K, R.Ö, Y.P, U.G, O.B. ve S.K. gözaltına alındı. Operasyonda 1 adet bot, 2 adet minibüs, 1 adet tekne motoru ele geçirilirken, 255 göçmen de yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, sabah saatlerinde Bodrum Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden R.Ö.’nün adli kontrol şartıyla, S.K.’nın ise savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.




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