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04 Ağustos 2018 11:28

Bodrum Müzik Festivali’nde dünyaca ünlü filmler açık hava sinemasında

Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Bodrum Müzik Festivali’nde, müzik ve sinemanın buluştuğu dünyaca ünlü filmler D-Marin Turgutreis’te beyaz perdeye yansıyacak.

Bodrum Müzik Festivali’nde dünyaca ünlü filmler açık hava sinemasında

04 Ağustos 2018 11:28



Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Uluslararası Bodrum Müzik Festivali’nde, müzik ve sinemanın buluştuğu büyüleyici filmler, beyaz perdeye yansıtılacak. Yapılan açıklamada, TV+ ile açık hava sineması tüm katılımcılara açık ve ücretsiz gerçekleştirilecek.



Saat 23.00’te Turgutreis D-Marin’de


Türkiye ve dünyadan önemli müzisyenlerin sahne aldığı festival boyunca, dünya sinemasından en beğenilen filmler, dört gece boyunca sinema ve müzikseverlere keyifli saatler yaşatacak. TV+ ile Açık Hava Sineması, 5 Ağustos Pazar gecesi, The Shape of Water/Suyun Sesi ile açılış yapacak. Guillermo del Toro imzalı film, en iyi yönetmen, en iyi film ve en iyi film müziği dahil 4 dalda Oscar ödülünün de sahibi. Film konusu ve müzikleriyle izleyiciyi büyülü bir yolculuğa çıkaracak. Oscar ve Bafta adayı Mark Gill’in yönetmenliğini üstlendiği England is Mine ise Salı gecesi sinema severleri müzik tarihinin çığır açan gruplarından The Smiths’in kurulmasına uzanan günlere götürecek. Joe Wright’ın yönetmenliğini üstlendiği 2 Oscar ödüllü Darkest Hour/En Karanlık Saat’te Gary Oldman, Kristin Scott Thomas ve Ben Mendelsohn rol alıyor. Festivalin kapanışını İsveç sinemasının dünyaca ünlü yönetmeni Ingmar Bergman’ın bir piyanistin hayatını anlatan 1978 yapımı Autumn Sonata/Güz Sonatı yapıyor. Turgutreis D-Marin’de saat 23.00’te gerçekleşecek film gösterimleri ücretsiz ve tüm katılımcılara açık olacak.



Yapılan bilgilendirmede film programı şöyle:


Sinemada Müzik: Suyun Sesi


5 Ağustos Pazar 23.00


Cinemarine Açıkhava Sineması D-Marin Turgutreis


Yönetmen: Guillermo del Toro


Oyuncular: Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins


Tür: Fantastik, Dram, Romantik


Ülke: ABD



Sinemada Müzik: İngiltere Benim


6 Ağustos Pazartesi 23.00


Cinemarine Açıkhava Sineması D-Marin Turgutreis


Oyuncular: Jessica Brown Findlay, Jodie Comer, Jack Lowden


Tür: Biyografik, Dram


Ülke: İngiltere



Sinemada Müzik: En Karanlık Saat


7 Ağustos Salı 23.00


Cinemarine Açıkhava Sineması D-Marin Turgutreis


Yönetmen: Joe Wright


Oyuncular: Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Ben Mendelsohn


Tür: Tarihi, Dram


Ülke: İngiltere



Sinemada Müzik: Güz Sonatı


8 Ağustos Çarşamba 23.00


Cinemarine Açıkhava Sineması D-Marin Turgutreis


Yönetmen: Ingmar Bergman


Oyuncular: Ingrid Bergman, Liv Ullmann, Lena Nyman


Tür: Dram, Müzik


Ülke: Fransa, Batı Almanya, İsveç




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