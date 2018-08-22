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22 Ağustos 2018 13:42

Bodrum protokolü halkla bayramlaştı

Bodrum ilçe protokolü, Kurban Bayramı nedeniyle düzenlenen bayramlaşma töreninde vatandaşlarla bayramlaştı.

Bodrum protokolü halkla bayramlaştı

22 Ağustos 2018 13:42


Bodrum Belediye A.Ş. Trafo Bodrum Cafe’de gerçekleşen törene; Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Garnizon Komutanı Personel Albay İzzet Adagideli, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Faruk Karaşahin, Sahil Güvenlik Bodrum Karakol Komutanı Binbaşı Süleyman Ercan, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Cüneyt Yörükoğlu, Belediye Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, spor kulübü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Protokol üyeleri, törene katılan vatandaşların, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin bayramını kutladı.


Çeşitli ikramların yapıldığı bayramlaşma töreninin ardından ilçe protokolü, önce Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesi’ni ziyaret ederek dernek başkanı Hasan Külcü ve gazilerle bayramlaştı. Daha sonra ise Bodrum İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum Şube Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret ederek bayramlaşmalarını sürdürdü.




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