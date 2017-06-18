Bodrum Rusya’da tanıtılıyor

Türkiye ve Rusya Federasyonu ilişkilerinin gelişimine katkı sağlamak, Türk kültürünün ve Türkiye’deki destinasyonların Rusya üzerindeki tanıtımına destek olmak amacıyla düzenlenen festivalde, Muğla’dan Bodrum yer aldı. Bodrum Tanıtma Vakfı’nın katılım gösterdiği festivalde vakıf yetkilileri ile Bodrum Tanıtma Vakfı üyesi işletmeler, ziyaretçilere Bodrum hakkında bilgiler vererek tanıtım çalışmalarını sürdürdü. Çeşitli etkinlerle renklenen festival, ilk günden ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Tarihi ve kültürel değerleriyle bir dünya markası olan, Türkiye’nin dışa açılan yüzü Bodrum’a olan ilgiyi daha da artırmayı hedefleyen BOTAV yetkilileri, yurt içi ve yurt dışı olmak üzere her yıl 30’a yakın fuarda kurulan Bodrum standıyla tanıtım çalışmaları yapıyor.

Bodrum Belediye Başkanı ve Bodrum Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum’u tüm dünyaya en iyi şekilde tanıtmak için birlik beraberlik ruhuyla çalışmaları ara vermeden sürdürdüklerini belirterek, “Gerek yapılan önemli görüşmelerle gerek ise düzenlenen fuarlara ya da festivallere katılımlarımızla Bodrum’u en iyi şekilde temsil etmeye gayret gösteriyoruz. Rus turistlerin Bodrum’a olan ilgisini daha da artırmak için Moskova’da düzenlenen Türkiye Festival’inde Muğla ili genelinde sadece Bodrum olarak biz özel olarak katılım gösterdik.” dedi.

Türkiye Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED), Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB), Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD), Turist Rehberleri Birliği (TUREB), Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Rus-Türk İşadamları Birliği’nin (RTİB) katkıları ve THY’nin ana sponsorluğunda Moskova’da düzenleniyor.

Festivalin en önemli özelliğinin ise Türkiye’nin ilk defa bir ülkede, festival niteliğinde geniş kapsamlı olarak tanıtılması olduğu belirtiliyor.