Diğer
Kategoriler
25 Haziran 2017 19:33

Bodrum sahilleri doldu taştı

Ramazan Bayramını fırsat bilip Bodrum’a gelen vatandaşlar sahillere akın etti.

Bodrum sahilleri doldu taştı

25 Haziran 2017 19:33

Sahiller, sokaklar ve eğlence mekanlarında adım atacak yer kalmadı.


5 günlük bayram tatilini Bodrum’da geçirmek isteyen vatandaşlar sahillere akın etti. Sahiller tatilcilerle doldu taştı. Ramazan bayramının ilk gününde sahilleri dolduran vatandaşlar denize girip, güneşlendi. Bazı vatandaşlar ise su sporları yapıp doyasıya eğlendi. Sahillerde adım atacak yer kalmazken, otellerin doluluk oranları ise yüzde yüzü buldu.


Sosyete mekanlarından Yalıkavak ve Türkbükü sahillerine ise yüzlerce yat yanaştı. Milyon dolarlık yatlar Bodrum sahillerinde boy gösterdi. Mahşer yerine dönen Bodrum’da ünlüler ise sahne almaya başladı. İrem Derici, Cengiz İmren, Yıldız Tilbe, Hande Yener, Serdar Ortaç, Demet Akalın ve bir çok ünlü isim bayram boyunca eğlence mekanlarında sahne alacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    38°C
MUĞLA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 1 ŞEVVÂL 1438
  • 25 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:36
  • Güneş :05:41
  • Öğle :13:20
  • İkindi :17:12
  • Akşam :20:39
  • Yatsı :22:27
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!