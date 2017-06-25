Bodrum sahilleri doldu taştı

Sahiller, sokaklar ve eğlence mekanlarında adım atacak yer kalmadı.

5 günlük bayram tatilini Bodrum’da geçirmek isteyen vatandaşlar sahillere akın etti. Sahiller tatilcilerle doldu taştı. Ramazan bayramının ilk gününde sahilleri dolduran vatandaşlar denize girip, güneşlendi. Bazı vatandaşlar ise su sporları yapıp doyasıya eğlendi. Sahillerde adım atacak yer kalmazken, otellerin doluluk oranları ise yüzde yüzü buldu.

Sosyete mekanlarından Yalıkavak ve Türkbükü sahillerine ise yüzlerce yat yanaştı. Milyon dolarlık yatlar Bodrum sahillerinde boy gösterdi. Mahşer yerine dönen Bodrum’da ünlüler ise sahne almaya başladı. İrem Derici, Cengiz İmren, Yıldız Tilbe, Hande Yener, Serdar Ortaç, Demet Akalın ve bir çok ünlü isim bayram boyunca eğlence mekanlarında sahne alacak.