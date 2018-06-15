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15 Haziran 2018 15:31

Bodrum sahillerinde adım atacak yer kalmadı

Ramazan Bayramı’nın başlaması ile birlikte Bodrum’a akın eden tatilciler sahilleri doldurdu.

Bodrum sahillerinde adım atacak yer kalmadı

15 Haziran 2018 15:31

Adım atacak yer kalmayan ilçede vatandaşlar sahillere akın etti.


3 günlük Ramazan Bayramı’nı fırsat bilen tatilciler Bodrum’a akın etti. Bayramın ilk günü tatilciler sahilleri doldurdu. Sıcak havanın ve denizin tadını doyasıya çıkaran yerli ve yabancı turistler sahillerde müzik eşliğinde eğlendi. Yaklaşık 1 milyon turisttin geldiği Bodrum’da renkli görüntüler oluştu. Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez ve Ortakent sahilleri insan akınına uğradı. Sabah erken saatte sahillere gelmeye başlayan binlerce turist bayramın tadını doyasıya çıkarmaya başladı.




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