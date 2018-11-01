Bodrum Şehir Tiyatrosu'ndan çocuk oyunu

00'da Herodot Kültür Merkezi'nde sezonu "Çizmeli Kedi" adlı çocuk oyunu ile açıyor.

Muğla'nın ilk Belediye Şehir Tiyatrosu olan Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 27 Mart 2018'de kurularak yine aynı tarihte "Seferi Ramazan Bey'in Nafile Dünyası" isimli oyun ile perdelerini açmıştı. Bodrum'daki oyunlarının ardından, Muğla, Milas ve Diyarbakır'da da turneye çıkan ekip, bu kez sezonu bir çocuk oyunu ile açıyor. Duygu Cindoruk tarafından uyarlanan, Gülbin Yeşil'in yönettiği "Çizmeli Kedi" adlı çocuk oyununda Sertaç Aydın, Oğulcan Çelik, Yerkan Kahraman, Ziba Türk, Fatih Serdar Yılmaz, Cansın Yunt oynuyor.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun Genel Sanat Yönetmeni Hüseyin Akşen, sezonla ve önümüzdeki günlerle ilgili şunları söyledi: “Yeni oyun, yeni bir doğum sancısı. Tiyatro Ana yeni bir oyuna gebe. Doğuma kadar heyecanı, stresi, neşesiyle tiyatro ailemiz olağanüstü bir süreci yaşıyor. Bütün ekibimiz bu doğacak çocuğun üstüne titredik. Çünkü bu çocuğun sahipleri çocuklar olacak, onları sevindirebilirsek alacağımız ödül, o küçücük ellerinden çıkacak kocaman alkış sesleri olacak. İşte biz oyuncuların tek hedefi o alkışlar. İyi seyirler çocuklar. Sevgili Bodrum tiyatro severlerine bu sezon her Pazar günü, Çizmeli Kedi çocuk oyunu, her ayın ilk cuması ve üçüncü cuması ise “Seferi Ramazan Bey'in Nafile Dünyası” oyununu sahneleyeceğiz. Yine bu sezon, yeni bir çocuk oyunu ve yeni bir büyük oyunu hazırlayacağız. Alt yapı imkanlarını çözebilirsek, çocuklara ‘Yaratıcı Drama' büyüklere de ‘Tiyatro Kursları' açmayı planlıyoruz. Tiyatrosuz kalmayın, bizi yalnız bırakmayın”

Çizmeli Kedi Oyununu yöneten Gülbin Yeşil, “Biz tiyatrocuların misyonlarından biri de çocukları geleceğin yetişkin birer seyircisi olarak yetiştirmektir. Bu zevkle yaptığımız işin sorumluluğu çok büyük. Hiçbir yetişkin oyununda bu görev kadar zorlanmazsınız. İyi ve sert birer eleştirmen olan çocukları hayal kırıklığına uğratmadan, onların dünyasına adım atmak ve onlarla tek kalp olabilmek kolay değildir, yaptığınız işin her anının farkında olmanızı gerektirir. İşte biz ekip olarak bu zorlu süreçten geçerek çocuklarımız için kalbimizi ortaya koyduk ve onlara bir masalı yeniden yorumlayarak anlattık. Umudumuz kalpleriyle, düşleriyle buluşmak. Yolumuz açık olsun.” dedi.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu Müdürü Rezzan Şebin ise, sezon açılışının heyecanını şu sözlerle dile getirdi. "Yaklaşık 10 yıldır, bir kültür sanat derneğinin yürütme kurulu üyesi olarak gönüllü organizasyonlar yapıyorum. Ancak, ben kendimi bu denli heyecanlı hiç hissetmemiştim. Belediye Şehir Tiyatrosu'nda sorumlu olmak bambaşka bir şeymiş. İnsan kendini, tüm Bodrumlulara karşı sorumlu hissediyor, hesap vermek zorunda gibi bir duygu yaşıyor. O kadar çok kalemi var ki tiyatromuzun. Dekoru, kostümü, sahnesi, sahne perdesi, afişi gibi bitmeyen bir hummalı çalışma. Sanatçılarımız, gece gündüz demeden çalışıyor. Sadece oyun ve provalar değil. Dekoru da, sahne tasarımı da, kostümü de hepsi onlardan çıkıyor. Gerçekten çok şanslıyız. Sadece kadrolu personel değil, dışarıdan da gönüllü destekler alıyoruz. Işık, makyaj, dans, fotoğraf vs. Bu arada Bodrum Belediyesi'nin çeşitli kademeleri de bize canla başla destek veriyor. Kültür Sosyal İşler Müdürlüğü başta olmak üzere, Kademe, Destek Hizmetleri, Marangozu, Depo Sorumlusu, Araç Sorumlusu, Basın Yayın Halkla İlişkiler, saymakla bitmeyecek kadar destekçimiz var. Zor oldu ama epey bir yol aldık. Tabii bütün bunlar için en başta; önümüzü hep açan, bize moral olarak da hep destek veren Başkanımız Mehmet Kocadon'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.