Bodrum Şehir Tiyatrosu'nun ilk çocuk oyunu Çizmeli Kedi sahnede

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun ilk çocuk oyunu "Çizmeli Kedi" minik izleyicilerin coşkulu katılımlarıyla renklendi. Aileler de gerek oyuncuların performanslarını, gerek ise sahne dekoru ve kostüm gibi detayları övgüyle karşıladı.

Muğla il genelindeki ilk belediye şehir tiyatrosu olan Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2018-2019 sezonunu; Duygu Cindoruk tarafından uyarlanan, Gülbin Yeşil'in yönettiği, Oğulcan Çelik, Yerkan Kahraman, Ziba Türk, Fatih Serdar Yılmaz, Cansın Yunt ve Sertaç Aydın'ın oynadığı "Çizmeli Kedi" adlı oyunuyla açtı.

Bodrum'un yıllarca hem ülkemizin hem de uluslararası alandaki birçok sanatsal ve kültürel etkinliğine ev sahipliği yaptığını ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, “Özellikle Akdeniz çanağında Bodrum, en fazla etkinliklerin olduğu bölgedir. Çok sayıda sanatçının yaşadığı Bodrum'da, özellikle gençlerimizi sanata, tiyatroya teşvik etmek için büyük bir misyon üstlenen Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu topluluğunun ikinci oyunu sahnelendi. Tiyatromuzun İlk çocuk oyunu olan Çizmeli Kedi'yi sahneye hazırlayan oyunun yönetmenine, oyuncularına ve tüm tiyatro ekibine Bodrum halkı adına çok teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

2018 yılında, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde kurularak yine aynı tarihte "Seferi Ramazan Bey'in Nafile Dünyası" isimli oyun ile perdelerini açan Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu, bu kez söz verdikleri gibi çocuk oyunu ile de küçüklerin gönüllerini fethetti. Çok sayıda çocuk ve ailenin izlediği oyun, dönem dönem çocukların sözlü ve sesli katılımları ile renklendi.

Yaklaşık bir saat süren oyunun sonunda ailelerden bazıları duygu ve düşüncelerini, "Ben Bodrumluyum. Nihayet Bodrum'a layık bir şehir tiyatromuz oldu. Çok büyük emek olduğunu görüyorum. Gurur duydum. Lütfen en kısa zamanda tiyatro atölyesi de kurun. Çünkü torunumu yollamak istiyorum. Bu kadar profesyonel sanatçılar ve ekip, beni çok heyecanlandırdı" şeklinde ifade ederken Bodrum'da yaşayan yabancı uyruklu bir anne ise "Ben dünyanın birçok ülkesinde çocuk oyunları izledim ama bu kadar profesyonelce bir dekor, kostüm ve oyunculuk gerçekten görmedim. Tebrik ediyorum ve devamını bekliyorum" dedi.

Çocuk oyunlarının kendilerini çok heyecanlandıran projelerden olduğunu belirten Çizmeli Kedi'nin yönetmeni Gülbin Yeşil de, “Bu sene de sezonu Çizmeli Kedi ile açtık. Çocuklar bizim değerlerimiz. Onlar geleceğin seyircileri. Onlara tiyatro sevgisini aşılayabilirsek, keyifli anlar geçirtebilirsek, güzel masallar anlatırsak, hayal güçlerini geliştirirsek çok doğru bir iş yapmış olacağımıza inanıyorum. Çocukların bildiği, filmi de çekilmiş bir hikaye olan Çizmeli Kedi'nin yaşadığı ülkede halk zorluklar yaşıyor. Çünkü ülkeyi bir büyücü ele geçirmiş. Kral ülkesini korumak için elinden gelen her şeyi yapmış ancak büyücünün karşısında yenilmiş. Çizmeli Kedi, bu duruma son vermek için küçük oyunlar oynuyor. En sonunda da büyücüyü yeniyor ve ülkesini özgür, herkesin eşit olduğu, mutlu olduğu, istediğini söyleyebildiği bir ülke haline getiriyor. Bir de küçük bir aşk hikayesi izliyoruz. Keyifli, çocukların isterlerse hayal güçlerini gerçeğe dönüştürebileceklerini, onların hiçbir şeyden korkmamaları gerektiğini anlatan bir oyun. Ama Çizmeli Kedi'yi de oyun oynadığı için biraz eleştiriyoruz. Oyun oynamadan da sonuca ulaşabileceğini göstermek istiyoruz” dedi.

Çizmeli Kedi, sezon boyunca her pazar günü saat 14.00'da Herodot Kültür Merkezi'nde sahnelenmeye devam edecek.