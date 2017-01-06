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06 Ocak 2017 22:24

Bodrum sokakları göle döndü

Bodrum sokakları göle döndü

06 Ocak 2017 22:24

Muğla’nın Bodrum ilçesinde etkili olan yağmur nedeniyle sokaklar göle döndü.
Sabah saatlerinde Bodrum’da etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Saatteki hızı zaman zaman 90 km’ye ulaşan fırtınanın ardından bir anda başlayan sağanak yağmur nedeniyle sokakları su bastı. Yaklaşık 2 saat boyunca yağan sağanak yağmur nedeniyle birçok sokak ve cadde göle döndü. Araçlar yolda ilerlemekte zorlanırken bir anda bastıran dolu nedeniyle hayat durma noktasına geldi.
1 hafta boyunca sıcak havanın etkisi ile denize girilen Bodrum’da sabah saatlerinde bastıran fırtına ve ardından yağan yağmur, Atatürk Caddesinde bulunan dere sokakta su taşkınları meydana geldi. Yağmur suları nedeniyle rögarlar taştı, sokaklar sularla doldu. Bodrum merkez dahil olmak üzere Konacık, Bitez, Ortakent mahalleri bulunan birçok bölgede su taşkınları oluştu. Bazı iş yerleri küçük çaplı hasarlar oluşurken dere sokaktan geçmek isteyen araçlar ise yarıya kadar sular altında kaldı. Birçok otomobil ise sokaklardan geçmekte zorlandı. Gündoğan Mahallesi Kızılburun mevkiindeki ana yolda oluşan su birikintisi az daha can alıyordu. Sağanak yağmurda Gündoğanspor Kulübü sporcularını taşıyan minibüs su birikintisinde yan yattı. Bitez mahallesinde ise araç içerisinde mahsur kalan anne ve kız Akut ekipleri tarafından kurtarıldığı öğrenildi.
Meteorolojiden edinilen bilgiye göre metrekareye 28 kilogram yağış düştüğü yağmurun ise gece boyunca aralıklarla devam edeceği ve sabah saatlerinde ise etkisini yitireceği öğrenildi.



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