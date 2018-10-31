Bodrum spor tarihinde ilk kez bir Süper Lig takımını yendi

tur karşılaşmasında Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Sivasspor'u 2-1 yendi. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri maçın değerlendirmesini yaptı.

Maç bitiminin ardından Sivasspor Teknik Direktör Tamer Tuna, Bodrumspor'u tebrik ederek “Olabilecek bir senaryo var. Turu geçmek sitedik ama geçen senede yaşadığımız bir hadise var. Bu yılda aynısı gerçekleşti. Bodrum spor tebrik ediyoruz. Kendi adımıza oynamayan şans verdiğimiz oyuncular adına hemde oynatmak zorunda kaldığımız oyuncalar adına hayal kırıklığı bir performans oldu. Çok istememize rağmen turu geçemedik. Üzüldük tabiki ama belli önlemler gerekiyordu. Bununla ilgili kendi yapamadıklarımız yada sezon başı planlamamız başımıza gele bilecek bazı hadiseler yaşıyoruz. Kadro darlığı etken ama ne olursa olsun bugün Bodrum spor maçını kazanarak ilerlemek istiyorduk. Maalesef gerçekleştiremedik. Bodrum sporu tebrik ediyorum. İlk kez bir süper lig takımıyla karşılaştılar. Turu geçmeleri nedeniyle tebrik ediyorum. Yapacaklarımız var bunları da kendi aramızda çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu ise; “Bodrum spor olarak bir resmi müsabakada ilk kez bir süper lig takımıyla oynuyoruz. Bu açıdan bizim için moral ve motivasyon açısından önemli. Haddimizi bilerek oynadık. Kontra ataklarda hedefe gitmeyi düşünüyorduk. Savunmayı oldukça iyi yaptığımızı düşünüyorum. Bunun yanında da 2 gol bulduk. Belki çok daha fazlasını da bula bilirdik. Hücum geçişlerini biraz daha iyi yapa bilirdik. Her şeyden önce moral motivasyon açısından iyi bir maçtı. Bizim öncelikli hedefimiz playof yakalıya bilmek ve bir üst lige çıka bilmek. Sivas spora da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum” dedi.

3 - 4 aydır para almıyor sporcular

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, oyuncularının 3 - 4 aydır para alamadıklarını belirterek “yaklaşık 27 kişilik bir kadromuz var. içlerinde genç arkadaşlarımızda var. Bende oyuncumuz Harun önümüzdeki Türk Futbolunda ses getire bilecek bir oyuncuyu yetiştiriyoruz. Özellikle bu kupa maçları genç oyuncularımızın futbola kazandırılması açısından çok önemli. Lig ve kupa maçlarını beraber götürmek zor oluyor. Buradan bilinmesini istiyorum sezon başından beri Sayın Belediye Başkanımız, Bodrumspor başkanımız bir plan proje kapsamında buraya geldik. Bu sene önceliğimiz playof dedik anacak mali konularda başta Belediye Başkanımız olmak üzere kulüp Başkanımız ve yönetimimiz biraz daha çaba göstermesi gerektiğine inanıyorum. Yaklaşık 3- 4 aydır bu çocuklar hemen hemen hiç para almadan mücadelesine devam ediyor. Plan ve proje kapsamında buraya geldik mali konularında eleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.