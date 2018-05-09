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09 Mayıs 2018 12:54

Bodrum Tanıtma Vakfı İran’da

Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) Yönetim Kurulu ve Üyelerinden oluşan bir ekip, 4 Mayıs’ta İran’ın Tahran şehrinde düzenlenen workshopa katılarak tanıtım çalışmalarını sürdürdü.

Bodrum Tanıtma Vakfı İran’da

09 Mayıs 2018 12:54


Elan Tour, Memento Holidays ve İran tur operatörü Amitis tarafından düzenlenen workshopta BOTAV üyeleri, İranlı 298 tur operatörü ile görüşmede bulundu. Etkinliğe BOTAV Yönetim Kurulu Üyesi ve Sianji Well Being Resort Hotel sahibi Recai Çakır, Sundance Resort Hotel’den Yusuf Günaydın, Goddess of Bodrum İsis Hotel ‘den Gonca Alemdar, La Blanche Resort & Spa’dan Osman Duru, Yasmin Resort Bodrum’dan Eylem Uluçay, Vogue Hotel Bodrum’dan Erdem Başarır ve Kefaluka Resort Hotel’den Dilşen Korkut gibi isimlerden oluşan yaklaşık yirmi BOTAV üyesi katıldı.


Workshop süresince çok sayıda tur operatörü ile iletişim kuran BOTAV üyeleri, Bodrum’un doğal ve kültürel özelliklerinin yanı sıra gerek tesisleri gerekse sahip olduğu yaşam standartlarıyla birlikte turizm açısından önemli bir destinasyon olduğunu vurguladı.


Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum’u tanıtmak için dünyanın dört bir yanında çalışmalara devam ettiklerini ifade ederek bu yılın hem Bodrum hem de ülkemiz açısından çok daha iyi bir turizm yılı olmasını diledi.


Düzenlenen Bodrum Gecesi’nde ise İranlı sanatçılar, müzikleriyle geceye renk kattı.




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