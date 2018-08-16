Bodrum Tanıtma Vakfı’ndan sezon bilgilendirme toplantısı

Trafo Bodrum Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Ticaret Odası (BODTO) Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Halil Özyurt, IMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, Bodrum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Erdoğan Başeymez, Denizciler Derneği ve Bodrum Kent Konseyi Başkanı Mustafa Demiröz, Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Kablı, TÜRSAB Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan, BOTAV yetkilileri ve üyeleri ile basın mensupları katıldı.

“Hedefimiz 2014 rakamlarını yakalamak”

Toplantıyı açan BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kocadon, istatistiki verileri değerlendirerek önümüzdeki dönemler için hazırladıkları tanıtım çalışmaları hakkında da basına bilgi verdi. Başkan Kocadon, “Bu başarıların hiçbiri tesadüf değil. Hepsinde birlik beraberlik ruhu var. Özellikle son zamanlarda, hem Sayın Valimiz olsun hem Sayın Kaymakamımız olsun hem de Bodrum’un bütün itici güçleri olan sivil toplum örgütlerimiz ve siyasi parti başkanlarımız olsun; gördüğünüz gibi müthiş bir birlik beraberlik içerisinde, son iki yılda yaşadığımız krizden nasıl kurtuluruz diye büyük bir mücadele verdik. Bugün bakıyoruz ki, bu mücadelemizin meyvelerini toplamaya başladık. Gerçekten, özellikle yurt dışı bazında yaşanan yüzde yetmişlere varan bu artış bizi mutlu ediyor. Ama bu bizim hedefimiz mi? Hayır değil. Çünkü bizim hedefimiz, 2014 rakamlarını yakalamak. Değerli BODER başkanımızla geçenlerde yaptığımız bir sohbetimizde, 2015 rakamlarının yakalandığını öğrenmem de beni mutlu etti. Bu süreçlerde ise arkadaşlar, hep beraber, biliyorsunuz ki değişik ülkelerde çeşitli çalışmalar yaptık. Gidemediğimiz ülkelerin de bütün tur operatörlerinden tutun en ufak seyahat acentesinde çalışan personeline kadar Bodrum’a davet ettik. Bodrum’un güzelliklerini, hoşgörüsünü, misafirperverliğini, tarihi ve kültürel yerlerini hepsini tek tek onlara anlattık. Bugün de bunun meyvelerini toplamaya başladık. Özellikle bugün, Bodrum’a 50 ülkenin üzerindeki yerden turist geliyorsa, bunun tesadüf olduğunu düşünmek hepimizin ayıbı ve yanlışı olur. Hiçbir zaman ensemizi karartmadık. Dünyanın her yerinde olan olayları sadece Türkiye’deymiş gibi gösterme çabalarına da boyun eğmedik. Yaptığımız çalışmalarda dikkat ettiyseniz, şu gördüğünüz birlik beraberliğin büyük imzası vardır altında. Birçok ülkede fuarlara katıldık ama bazı ülkelerde de 80 veya 100 metrekarenin üzerinde stantlar kiralayarak Bodrum’u tanıtmaya devam ettik. Bodrum’a 2 milyar dolar para yatırsınlar, her sene Bodrum, 20 milyar dolar olarak bunu geri öder. Bu cümlemi bugün yine savunuyorum ve yine bugün aynı sözümün arkasındayım. Gerçekten artık Bodrum’u dünyada merak edilen bir yer, bir destinasyon haline getirdik. Çünkü turizmin en büyük olgusu arkadaşlar, meraktır. İnsanlar merak ettikleri yere gidiyorlar. 2016 - 2017’de de dikkat ettiyseniz sanki Bodrum Türkiye’de bilinmiyormuş gibi, tekrar bir merak uyandırma duygusuyla Anadolu’ya bir Bodrum Tanıtım TIR’ı çıkardık. Bugün bakın o TIR’ın meyvelerini yurt içi turizminde de çok güzel biçimde alıyoruz. Bunun dışında şimdi farklı boyutlarda Bodrum için yeni bir tanıtım atağına başlıyoruz. Bu atak da -Avrupa ülkelerinde olsun dünya şehirlerinde olsun- büyük AVM’lerde stantlar kiralayarak, AVM içlerinde Bodrum tanıtımını yapmak. Bu konuda çalışmalara başlıyoruz. İlk tanıtımımızı ise Kiev’de aralık ayında yapacağız. Kiev’deki bir alışveriş merkezinden başlayacağız. 80 metrekare bir alanın üzerinde Bodrum’a tanıtacağız.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

“Anadolu halkına sahip çıkma sırası Bodrum’da”

Başkan Kocadon konuşmasının devamında ise “Özellikle Bodrum’a çok yakın olan, tur operatörü arkadaşlarımızın hızlı bir şekilde pazarlayabileceği ve tanıtabileceği alanlardan Milas ve Yatağan’ı da son yaptığımız broşüre ekledik. Bunların alternatif bir turizm yöresi olarak tanıtılmasının, oraya da daha çok turistin gitmesinin Muğla ekonomisine de büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bir şeyi de hatırlatmak isterim ki; biliyorsunuz, 2016 - 2017’de kötü giden bir turizm sezonunda Anadolu halkı Bodrum’un yanında olmuştu. Her zaman bize sahip çıkmaya devam etti. 2018 - 2019 yıllarında ise Anadolu halkına sahip çıkma sırası özellikle Bodrum turizmcisinde. Şimdi ve 2019’da da Bodrum, turizmde, yine Anadolu halkına uygun fiyatlarla kapısını açacak, Anadolu halkına sahip çıkacaktır. Çünkü bizim zor günümüzde yanımızda Anadolu halkı vardı. Asla Anadolu halkını bu döviz yükselmesinden dolayı mağdur etmemeliyiz.” dedi.