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24 Kasım 2017 16:45

Bodrum, TT Varşova fuarında tanıtıldı

Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV), 23-25 Kasım tarihleri arasında Polonya’nın Varşova şehrinde düzenlenen TT Varşova turizm fuarına katıldı.

Bodrum, TT Varşova fuarında tanıtıldı

24 Kasım 2017 16:45


Bodrum’a gelen turist sayısını artırmak ve Bodrum’daki turizm faaliyetlerini daha da canlandırmak amacıyla TT Varşova fuarına katılan BOTAV standına Polonyalılar yoğun ilgi gösterdi. 3 gün süren fuar boyunca BOTAV yetkilileri bir yandan ziyaretçilere Bodrum’la ilgili bilgiler verirken diğer yandan da tur operatörleri ile görüşmeler yaptı. Bu görüşmeler sonunda Coral Travel yetkililerinden alınan bilgiye göre Polonya’dan Bodrum’a direkt uçuşlar 2018 yılı nisan ayı sonunda haftada dört uçuşla başlayacak, yüksek sezonda bu rakam altıya çıkacak. 2018 yılında Coral Travel ile birlikte Itaka, Tui ve diğer tur operatörleri Polonya’dan Bodrum’a haftada 17 direkt uçuş gerçekleşecek. Böylece 2017 yılında Polonya’dan Bodrum’a gelen 35 bin turist sayısının 2018 yılında 72 bine çıkması planlanıyor. Yapılan görüşmelerle 2018 yılında Bodrum gelen turist sayısında Fransa ve İngiltere’den sonra Polonya’dan da artış olacağı öngörülüyor.


Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Başkanı Mehmet Kocadon, bütün bu çalışmaların dünya genelinde üç yıldır yaşanan olumsuzluklardan kurtulup 2018 yılında Bodrum’a gelecek turist sayısını artırabilmek için yapıldığı belirterek “Bodrum’un tanıtımı için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bodrum Tanıtma Vakfı olarak dünyanın en önemli kentlerinde düzenlenen turizm fuarlarına katılıyoruz. Amacımız Bodrum’a daha çok turistin gelmesini sağlamak. Birlik beraberlik içinde, Bodrum’a gönül veren turizmcilerimizin de destekleriyle gerçekleştirdiğimiz bu çalışmalarımızın meyvesini, önümüzdeki turizm sezonunda alacağımıza inanıyorum." dedi.




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