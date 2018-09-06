Bodrum Türk Filmleri Haftası başlıyor.

13-22 Eylül tarihleri arasında sinemaseverler ile buluşacak Türk Filmleri Haftası’nın basın toplantısının açılış konuşmasını Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği Başkanı (SİSAY) Cenk Sezgin yaptı. Sezgin; “Bu yıl 8’incisi düzenlenecek etkinliğin ağırlayacağımız konuklarımızdan vereceğimiz ödüllere ve göstereceğimiz filmlere kadar birçok sürprizleri olacak” dedi. Aynı anda üç şehirde, gerçekleşen başka bir etkinliğin olmadığının altını çizen Cenk Sezgin, son iki yıldır Kos (İstanköy) Adası’nda gerçekleşen gösterimlerin bu yıl da devam edeceğini ifade etti.

Magazin Gazetecileri Derneği Başkanı (MGD) Okan Sarıkaya da Bodrum Türk Filmleri Haftası’nı çok önemsediklerini dile getirdi. Sarıkaya, 6 yıldır “Bodrum Türk Filmleri Haftası”nın destekçilerinden olduklarını ve 3’üncü senesinden itibaren bu organizasyonun içine bir fiil dahil olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi

8’inci Bodrum Türk Filmleri Haftası’nda verilecek ödüller

Bu yıl 8’incisi düzenlecek Bodrum Türk Filmleri Haftası’nda SİSAY Yaşam Boyu Onur Ödülü Fatma Girik’e, SİSAY Onur Ödülü Ayşen Gruda’ya, SİSAY Emek Ödülü Sumru Yavrucuk, Altan Erkekli, Erkan Can ile Bahar Öztan’a, SİSAY Başarı Ödülü Zerrin Tekindor ile Timuçin Esen’e ve SİSAY Genç Başarı Ödülü, Enes Batur’a verilecek.

Vizyona Yeni Girecek Filmler İlk Kez Bodrum’da

Müslüm filminin ilk kez Bodrum Türk Filmleri Haftası’ndan özel bir tanıtımının yapılacağını ifade eden SİSAY Başkanı Cenk Sezgin, bu yıl ayrıca henüz vizyona girmemiş çok özel yapımların da tanıtımlarının ve özel gösterimlerinin yapılacağını müjdeledi. Sevgili Komşum, İçimdeki Hazine, Babamın Ceketi, Herşey Seninle Güzel, Deliler, Çanakkale Keşif ve Çiçero gibi bu yıla damgasını vurmaya hazırlanan yapımlar, Bodrum’da gerçekleşecek özel gösterim ile sinemaseverlerin karşısına ilk kez görücüye çıkacaklar.

Film gösterimleri ise 16-22 Eylül tarihleri arasında Bodrum ve Kos (İstanköy) Adası’nda gerçekleşecek.