Bodrum’a 100 bin araç, 2 milyon tatilci geldi

Sahillerde adım atacak yer kalmazken, Bodrum’a 4 günde 100 bin araç ve yaklaşık 2 milyon tatilcinin giriş yaptığı öğrenildi.

9 günlük bayram tatili nedeniyle Bodrum’a gelen turist sayısı 2 milyona yaklaştı. Cuma günü mesai bitimiyle başlayan Kurban Bayramı tatili için Bodrum’a giren araç sayısı 100 bini geçti. Tatilin başlamasıyla birlikte ilk 3 gün trafik yoğunluğu oluşmuştu. Kurban Bayramı’nın ilk gününde trafik yoğunluğu yerini sakinliğe bırakırken sahiller ise tıka basa doldu. Sabah saatlerinde sakin olan sahiller öğleden sonra ise yerini eğlencelere bıraktı. Su sporları yapan, denizde salıncağa binenler, su yataklarında yatan tatilciler renkli görüntüler oluşturdu.

Günübirlik gelen tatilciler ise sahillerde yer bulamadı. Oteller, pansiyonlar ve apartlarda boş oda kalmadı. Bayramın ilk günü tatil yapmak için gelen vatandaşlar otellerde yer bulamayınca geri dönmek zorunda kaldı. Rekor seviyede turistin geldiği ilçede esnafın da yüzü güldü.

Otellerin dolu olduğunu ifade eden Rixos Bodrum Premium Otel Genel Müdürü Mehmet Tulunay çok yoğun bir bayram olduğunu ifade ederek “Tesisimiz bugün itibari ile doldu. Rezervasyonlar 3 hafta yapılmıştı ve dolmuştu. Dolu dolu bir bayram bizi bekliyor. Çok güzel aktivite planlarımız var. Çocuklar, gençler ve aileler için çok güzel bir bayram programı hazırladık. Hem bayram kültürümüz yaşatmak istiyoruz, hem de yabancı misafirlerimize geleneksel Kurban Bayramı’nı göstermek istiyoruz. Şu anda Bodrum doldu taştı. Benim evim Bodrum merkezde normalde 10 dakikada geldiğim yolu şimdi 35 dakikada gelebiliyorum. Bu sevindirici bir olay, Bodrum tercih edilen ve marka değeri yüksek bir ilçe olduğunu gösteriyor. Bodrum’da bayramdan sonra yeni bir sezon başlıyor. Eylül’de ve Ekim’de Bodrum çok daha güzeldir. Daha sesiz daha sakin, hava daha güzel ve deniz suyu çok sıcak olduğu bir dönemdir. Bayramdan sonra yaz bitmiyor, 30 Ağustos’tan sonra iç pazarda ciddi bir çekilme oluyor ama Bodrum’u yaşamak isteyenleri biz Eylül ve Ekim ayında Bodrum’a bekliyoruz” dedi.

Amborasia Otel Yönetim Kurulu Başkanı 35 senelik turizmci Zeynel Kılıç da 2 milyon tatilcinin Bodrum’a geldiğini belirterek, “Turizm 2016 ve 2017 sezonunda sancılı bir dönem yaşadı. Devletimizin ciddi destekleriyle turizmci arkadaşlarımız o kötü dönemleri geride bıraktı. Bodrum Belediyesinin de öncülüğünde Bodrum Yarımadası Tanıtım Vakfı’nın desteğiyle yıllardır yurt içi ve Yurt dışı fuarlarda ciddi bir tanıtım yaptı. Bodrum marka oluşumunu tamamlamış oldu" diye konuştu.

2 milyon tatilci Bodrum’da

2 milyon tatilcinin Bodrum’a akın ettiğini ifade eden Kılıç, “Bugün de Bodrum’da 2 milyona yakın bir turist ağırlanıyor. Geçmişte yapılmış olan reklam ve tanıtımdan kaynaklanıyor. Bugün tüm otelciler ve bizim otelimizde yüzde yüz bir doluluk yakalamış durumdayız. Bizim işletmelerimiz bayram rezervasyonlarını 1 ay öncesinden tamamladı. 2018 yılında bizim işletmemiz Haziran ayından Eylül sonuna kadar yüzde yüz bir doluluk yaşamakta. 24 yıllık bir turizmci olarak ilk defa bu kadar yoğun bir sezon yaşıyoruz. Ciddi bir yoğunluk var. Bütün işletmeler, pansiyonla ve hatta ev pansiyonları bile dolu durumda. Bizim işletmelerimizin telefonları gün boyu gece de dahil susmuyor. Oda rezervasyonu yaptırmak istiyorlar otel dolu olduğu için geri çeviriyoruz tatilcileri. Önümüzdeki yıllarda da bu yoğunluk devam edecektir” şeklinde konuştu.