Bodrum'a gelen turist sayısında yüzde 60 artış oldu

Bodrum Tanıtma Vakfı'nın açıkladığı verilere göre 2017 ve 2018 yılı Ocak-Eylül dönemine ait turist rakamlarına bakıldığında havalimanına gelen ziyaretçi sayısında 268.845, denizyoluyla gelen ziyaretçi sayısında ise 28.085 kişilik artış yaşandığı belirtildi.

Bodrum Tanıtma Vakfı tarafından istatistiki kaynaklar kullanılarak yapılan değerlendirmede; geçen yılın Ocak - Eylül arasını kapsayan ilk 9 aylık döneminde Milas-Bodrum Havalimanı Dış Hatlar Terminaline gelen ziyaretçi sayısının 449 bin 615, 2018 yılı aynı döneminde ise bu sayının 718 bin 460'a ulaştığı açıklandı. Buna göre geçtiğimiz yıla oranla ilk 9 aylık dönemde Milas-Bodrum Havalimanı dış hatlar terminaline gelen ziyaretçi sayısında 268 bin 845 kişi ile yüzde 59.79 artış yaşandığı belirtildi.

Bodrum'a deniz yoluyla gelen ziyaretçi sayılarına bakıldığında ise 2017 yılı Ocak- Eylül ayı sonu itibarıyla Bodrum limanlarına gelen ziyaretçi sayısının 257 bin 824 olduğu, 2018 yılının aynı döneminde ise bu sayının 285 bin 909'a ulaştığı; buna göre; Bodrum limanlarına gelen ziyaretçi sayısında 28 bin 085 kişi ile yüzde 10.89 artış yaşandığı açıklandı.

“En çok İngilizler geldi”

Bodrum yarımadasını en çok ziyaret eden ülkeler arasında ise İngiltere yine başı çekti. 2018 yılında Bodrum'u en çok 157 bin 188 kişiyle İngilizler, 94 bin 549 kişiyle Ruslar, 83 bin 122 kişiyle Polonyalılar, 65 bin 159 kişiyle Almanlar, 51 bin 707 kişiyle de Hollandalılar ziyaret etti.

"Çalışmalara ara vermeden devam edeceğiz"

Bodrum Belediye Başkanı ve Bodrum Tanıtma Vakfı Başkanı Mehmet Kocadon, hem yurt içi hem de yurt dışında yapmış oldukları tanıtım çalışmalarının olumlu sonuçlar verdiğini belirterek, “Mücadele etme ruhumuzu kaybetmeden çalışmalarımızı sürdürdük. Şimdi baktığımızda da bu mücadelemizin olumlu sonuçlar verdiğini görmek bizleri sevindiriyor. Tarihi, kültürü ve eşsiz güzellikleriyle bir dünya markası olan Bodrum'un değerini daha da artırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Rakamlara baktığımızda, 2014 yılını yakalamış görünüyoruz. Bu kış aylarında da tanıtım çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” diye konuştu.