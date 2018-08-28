Diğer
Kategoriler
28 Ağustos 2018 16:00

Bodrum’a iki gemi dolusu turist geldi

Muğla’nın Bodrum ilçesine demirleyen "Marella Discovery 2" ve "Star Flayer" isimli yolcu gemileriyle 2 bin 67 turist geldi.

Bodrum’a iki gemi dolusu turist geldi

28 Ağustos 2018 16:00


Bahama bayraklı 264 metre uzunluğundaki "Marella Discovery 2" isimli kruvaziyer sabah saatlerinde Paşatarlası sahilindeki iskeleye yanaştı. Rodos’tan gelen kruvaziyerde, çoğunluğu İngiliz bin 905 yolcu ile 755 personel bulunduğu bildirildi.


Malta bayraklı "Star Flyer" isimli 112 metre uzunluğundaki gemi ise 162 Amerikan ve Alman turist ile geldi. 76 tayfası bulunan Malta bayraklı geminin Bodrum’a bu yıl ilk seferini yaptığı ve Dalyan’a gideceği öğrenildi.


Gümrük işlemleri tamamlanarak gemiden inen turistler, Bodrum sahilinde yürüyüş yaptı. Bazı turistler taksilerle ve feribotla şehir turuna çıktı. Tarihi yerleri ziyaret edip alışveriş yapan turistler, bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi. Paşatarlası ve Kumbahçe plajlarında denize giren turistler, denizin ve güneşin keyfini doyasıya çıkardı. Bodrum çarşısında alışveriş yapıp kafe ve restoranları dolduran turistler esnafın da yüzünü güldürdü.


Her iki yolcu gemisinin de akşam saatlerinde ilçeden ayrılacağı öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MUĞLA HABERLERİ
MUĞLA HAVA DURUMU
30
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç