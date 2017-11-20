Bodrum’a şimşekler yağmur gibi yağdı

Görsel şöleni fırsat bilen fotoğrafçılar ise en iyi kareyi yakalamak için saatlerce şimşeklerin çakmasını bekledi.

Bodrum’da dün gece saatlerinde ardı ardına çakan şimşekler sonucunda düşen yıldırımlar fotoğraf sanatçısı - gazeteci Mehmet Can Meral tarafından fotoğraflandı. Ege Denizi’ne düşen şimşeklerin fotoğraflarını çeken Meral, şimşeklerin denizle buluştuğu anları görüntüledi. Eşsiz manzarası ile tüyler ürperten fotoğraflar dün geceki şimşeklerin ne kadar etkili olduğunu gözler önüne serdi. Birçok telsiz rolesine çarpan şimşeklerin arızaya neden olduğu öğrenildi. Yaklaşık 3 saat boyunca aralıksız çakan şimşeklerin birçoğunun denize düşmesi ise olası bir faciayı önledi.

Şimşeklerin fotoğraflarını çeken Meral, “Hava durumunu takip edip ona göre planlama yapıyorum, bazen saatlerce bekleyip tek bir kare bile çekemiyorsunuz. Üstüne birde sağanakta ıslanması. Ama doğanın o muhteşem gücünü fotoğrafladığınızda her şey unutulur. Her yıl sonbahardan yaza kadar hemen hemen yaklaşık 20 gece sadece şimşek ve yıldırımları fotoğraflamak için uğraşıyorum. Havayı güzel takip etmek gerek ve öyle gelişigüzel de bu işi yapmak biraz tehlikeli. Bu yüzden öncelikle yıldırımlardan korunmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Turgutreis sahilden 9 saat boyunca şimşek çakmasını bekleyen fotoğraf sanatçısı Berkin Tuncar’ın çektiği 2 kare fotoğraf ise tabloları aratmadı.