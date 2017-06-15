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15 Haziran 2017 17:39

Bodrum’a turist yağdı

"Mein Schiff 2" isimli yolcu gemisiyle 2 bin 109 yolcusu Muğla’nın Bodrum ilçesine geldi.

Bodrum’a turist yağdı

15 Haziran 2017 17:39


Bodrum’a yanaşan Malta bayraklı dev gemide çoğunluğu Alman uyruklu 2 bin 109 yolcu ve 807 personel bulunuyor. Gümrük işlemlerinin ardından 265 metre uzunluğundaki kruvaziyerden inen yolcuların bazıları, şehir turu yaparak denize girdi. Kimi turistler Bodrum’un tarihi ve turistik yerlerini gezerken, kimileri de ilçedeki dükkanlardan alışveriş yapmayı tercih etti.


Bu sezon üçüncü seferini yapan kruvaziyerin sezon sonuna kadar 9 sefer daha yapacağı kaydedildi. Akşam saatlerinde Bodrum’dan ayrılacak olan ’Mein Schiff 2’ İtalya’nın Katanya şehrine gideceği öğrenildi.




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