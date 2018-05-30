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30 Mayıs 2018 14:04

Bodrum’a turist yağdı

"Mein Schiff 2" isimli yolcu gemisiyle 2 bin 129 yolcusu Muğla’nın Bodrum ilçesine geldi.

Bodrum’a turist yağdı

30 Mayıs 2018 14:04

Turistler gemiden iner inmez alışverişe koştu.


Bodrum’a yanaşan Malta bayraklı dev gemide çoğunluğu Alman uyruklu 2 bin 129 yolcu ve 797 personel bulunuyor. Gümrük işlemlerinin ardından 265 metre uzunluğundaki kruvaziyerden inen yolcuların bazıları, şehir turu yaparak denize girdi. Kimi turistler Bodrum’un tarihi ve turistik yerlerini gezerken, kimileri de ilçedeki dükkanlardan alışveriş yapmayı tercih etti. Çılgınlar gibi alış veriş yapan turistler esnafında yüzünü güldürdü. restoranlar, hediyelik eşya satanlar, konfeksiyon mağazaları ve halı mağazalarına akın eden turistler alışverişe doymadı.


Bu sezon ilk seferini yapan kruvaziyerin sezon sonuna kadar 6 sefer daha yapacağı kaydedildi. Akşam saatlerinde Bodrum’dan ayrılacak olan ’Mein Schiff 2’ İtalya’nın Katanya şehrine gideceği öğrenildi.




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