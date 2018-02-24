Bodrum’da 15 dakika yağan yağmur sokakları göle çevirdi

Bir anda bastıran sağanak yağış nedeniyle birçok bölgede su taşkınları oluştu.

Bodrum’da, sabah saatlerinde başlayan fırtına yerini sağanak yağmura bıraktı. Bir anda bastıran yağmur nedeniyle sokak ve caddeler sular altında kaldı. Bitez Mahallesi’nde ise tüm cadde ve sokaklar yağmur suları ile doldu. Araçlar su baskını yaşanan caddelerden geçerken güçlükle ilerledi. Yağmurun etkisini artırması ile birlikte Bodrum Belediyesi anonslarla vatandaşların dikkatli olması için uyarılarda bulundu.

Su baskınları nedeniyle bazı vatandaşlar isyan etti. Kum torbaları ile dükkanlarının önüne barikat kuran esnaf her yağmurda aynı şeyleri yaşadıklarını belirterek “Her zaman su baskınları oluyor. Evlerimize, işyerlerimize su doluyor. Halılarımız, eşyalarımız zarar görüyor. Bu işi çözüme kavuştursunlar. Dükkanlarımızı su girmesin, diye kum torbaları ile kapattık ” ifadelerini kullandılar.

Meteoroloji’den edinilen bilgiye göre, aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle 15 dakika gibi kısa bir sürede metrekareye 25 kilogram yağmur düştüğü öğrenildi. Gece yarısına kadar yağacak yağmurun ve fırtınanın yarın etkisini yitireceği belirtildi.