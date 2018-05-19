Bodrum’da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Bodrum şehir stadında kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ün Anma Gençlik ve Spor Bayramı Törenine Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman, İlçe Garnizon Komutanı Albay İzzet Adagideli, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Faruk Karaşahin, İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya, gaziler, siyasi parti ve STK temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Bodrum Anadolu Lisesi öğrencisi Betül Barut, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okurken, Burç Han Ulucanlı da Gençliğin Ata’ya Cevabı’nı okudu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaları Bodrum Anadolu Lisesi öğrencisi Sema Bayraktar ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Fatih Uzunlulu yaptı. Uzunlulu, “Bugün özgürlük ve bağımsızlık mücadelemizin başladığı gündür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs’ı sizlere armağan etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti sizlere emanettir. Bu değerli emaneti korumak ve yaşatmak, gelecek nesiller en iyi şekilde bırakmak sizlerin en önemli görevidir.” diye konuştu.

19 Mayıs Atatürk’ün Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri protokol üyelerince verildi.

Kutlama töreninde Bodrum Anadolu Lisesi öğrencisi Pınar Cavıldak “O Geliyor” isimli şiiri Marmara Koleji öğrencisi Damla Gaye Dur da “Bandırma Vapuru” isimli şiiri okudu.

Özel Bodrum Uğur Anadolu Lisesi ve Yahşi Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin sunduğu gösterilerle devam eden program, 2018 Türkiye Finalisti Akademi Karya ve Karya Çiçekleri’nin halkoyunları gösterileri, Bodrum Anadolu Lisesi jimnastik e akrobasi gösterileri, Bodrum Anadolu Lisesi ve Marmara Koleji öğrencilerinin, okçuluk ve güreş gösterileri, Bodrum Anadolu Lisesi öğrencilerinin ponpon ve flama gösterileri ile sona erdi.

Program sonunda protokol üyeleri gösteri sunan öğrencilerle fotoğraf çektirdi.