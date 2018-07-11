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11 Temmuz 2018 16:55

Bodrum’da 1’i ölü 1’i yaralı 2 caretta caretta bulundu

Bodrum’da nesli tükenmekte olan carreta caretta cinsi 2 kaplumbağadan biri ölü bulunurken, diğeri ise yaralı halde DEKAMER (Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Rehabilitasyon Merkezi) yetkililerine teslim edildi.

Bodrum’da 1’i ölü 1’i yaralı 2 caretta caretta bulundu

11 Temmuz 2018 16:55

Yaralı caretta carettanın kafasına sert bir cisimle vurularak kasıtlı bir darbe aldığı açıklandı.


Bodrum Akut ekibi tarafından biri ölü diğeri yaralı olan 2 caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası, DEKAMER (Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Rehabilitasyon Merkezi) yetkililerine teslim edildi. Dün akşam, DEKAMER (Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Rehabilitasyon Merkezi) yetkililerinden gelen ihbar üzerine Güvercinlik koyunda yaralı bir kaplumbağanın olduğu ihbarı üzerine Akut ekipleri harekete geçti. Yaralı kaplumbağayı kurtaran ekipler aynı bölgede ölü bir caretta caretta olduğunu öğrenince Boğaziçi köyüne giderek ölü caretta carettayı da aldı. Nesli tükenmekte olan 2 kaplumbağa da incelenmek üzere DEKAMER yetkililerine teslim edildi.


DEKAMER’den yapılan açıklamaya göre, yaralı 30-35 yaşlarında (dişi) kaplumbağanın kafasında kasıtlı olduğu tahmin edilen bir darbe alarak travma geçirdiği ve tedavi altına alındığı öğrenildi. Ölen kaplumbağanın ise 20-25 yaşlarında ölü erkek olduğu, bağırsaklarının henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı parçalandığı tespit edildi.




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