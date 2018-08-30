Bodrum’da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlaması

yıldönümü kutlamaları Bodrum’da sabah saatlerinde düzenlenen törenle başladı.

Bodrum Belediye Meydanı’ndaki törene Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediyesi Başkan Vekili Taner Uslu, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Aslan, Bodrum Garnizon Komutanı Personel Albay İzzet Adagideli, İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Yörükoğlu, daire amirleri, oda başkanları, siyasi parti temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Yüzbaşı Murat Açıkbaş yaptı. Açıkbaş konuşmasında şunları söyledi “Bugün Türk tarihinin dönüm noktasında kazanılan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerini sağlamlaştıran 30 Ağustos Zaferi’nin 96. Yıldönümünü kutlamanın gurur ve heyecanı içerisindeyiz. Asil Türk milleti, kahraman Türk ordusuyla birlikte varlığına ve vatanına kast edenlere karşı 96 yıl önce bugün kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek, topyekun bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır. 26 Ağustos’ta Malazgirt Savaşı ile Anadolu’nun kapılarını açan şanlı ordumuz, 30 Ağustos Zaferi ile de Anadolu topraklarının Türk vatanı olduğunu önünde durulmaz bir irade ile düşmana ispatlamıştır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışı ile ilk adımı atılan Türk Ulusu’nun kurtuluş destanının son aşaması olan 30 Ağustos Zaferi ile Yüce Türk Milleti yokluğun ve teknik imkansızlıkların hakim olduğu bir dönemde dahi istiklal ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir.”

Törenin ardından Kaymakam Bekir Yılmaz ile birlikte Belediye Başkan Vekili Taner Uslu ve Garnizon Komutanı Albay İzzet Adagideli Kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti.