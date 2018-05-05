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05 Mayıs 2018 13:38

Bodrum’da 50 metrelik uçurumdan denize uçtular

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlardan biri 50 metrelik uçurumdan denize uçtu.

Bodrum’da 50 metrelik uçurumdan denize uçtular

05 Mayıs 2018 13:38


Turgutreis Mahallesi Akyarlar mevkiinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Faruk Yücel hakimiyetindeki 34 SD 7522 plakalı otomobil karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Yücel’in kontrolündeki araç bariyerleri aşarak 50 metrelik mesafeden denize uçtu. Kazada, araçlarda bulunan 3 kişi yaralanırken, denize devrilen otomobil vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.


Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan yaralıların kazadan şans eseri hafif sıyrıklarla kurtulduğu öğrenildi.


Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri, kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaptı.




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