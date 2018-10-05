Bodrum'da aç kalan domuzlar şehre indi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde aç kalan domuzlar şehre indi. Çöp tenekesinin etrafında doluşan yaklaşık 20 domuz yiyecek aradı. Bir Duvarın kenarından toplanan domuzlar daha sonra gözlerden kayboldu.

Konacık Mahallesi merkezine inen domuzlar bir vatandaşın cep telefonu kameralarınca kaydedildi. Yaklaşık 20 domuzun gündüz vakti şehre inmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Çöp tenekesinden yemek yiyen domuzlar daha sonra sürüler halinde bir evin duvarının kenarından toplandı. Çevredeki vatandaşlar ise ne yapacaklarını şaşırdı. İrili ufaklı 20 domuz daha sonra gözden kayboldu.