Bodrum’da adım atacak yer kalmadı

Sahillere akın eden yerli ve yabancı turistler nedeniyle plajlarda ve sokaklarda adım atacak yer kalmadı.

Okulların tatil olmasını bekleyen tatilciler, Ramazan bayramına 5 gün kala Bodrum’a gelmeye başladı. Pansiyonlar, oteller, apartlar ve turistlik tesisler yüzde 90 doluluk oranını yakaladı. Emniyet güçleri güvenliği en üst düzeye çıkarırken, uçaklar ve otobüsler ilçeye ek seferler koymaya başladı. Okulların kapanması ve hafta sonu tatili ile birlikte 3 günlük bayram tatilini bir haftaya çıkarmak isteyen vatandaşlar erkenden Bodrum’a akın etmeye başladı. Tatilin gelmesini dört gözle bekleyen turizmciler ise şimdiden ilçeye akın eden tatilcilerle otelleri yüzde 90 doldurdu.

4 milyon turisti ağırlayacak

Ramazan Bayramı boyunca en büyük yoğunluğun başta Bodrum olmak üzere, Fethiye ve Marmaris gibi tatil yörelerinde yaşanacağı düşünülüyor. Muğla’nın sahil ilçelerini yaklaşık 3 ila 4 milyon arasında tatilcinin ziyaret edeceği tahmin ediliyor. Bayram tatili boyunca yaklaşık 1 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlamayı planlayan Bodrum’a uçak firmaları ve otobüs firmalarının ek seferler düzenleyeceği öğrenildi. Milas-Bodrum Havaalanına, iç ve dış hatlardan gelecek uçaklara 100’den fazla ek sefer eklendiği belirtildi. Şehirlerarası otobüs firmaları da Bodrum’a ek seferler yapacaklarını açıkladı.

Oteller eğlencelere başladı

Ramazan Bayramınına günler kala turizmciler bayram programlarını hazırladı. Sıla, Hande Yener, Demet Akalın, Işın Karaca, Rober Hatemo, Emre Kaya gibi birçok ünlü isimde Ramazan Bayramında ünlü kulüpler ve otel programlarında sahne alacak.

Rixos Premium Bodrum Genel Müdürü Mehmet Tulunay, bayram tatiline günler kala otellerinin yüze 80 doluluk oranına ulaştığını söyleyerek, “Bodrum yine bayramı dolu geçirecek. İnşallah turizmcilere faydalı olur. Bu bayram beklentimiz çok güzel. Bayrama sayılı günler kala ve okullarında tatil olmasıyla birlikte otel doluluklarımıza baktığımızda yüzde 87’i buluyor. Türk misafirimiz ağırlıklı ama bu yıl Avrupalı misafirlerimiz de çok fazla. Ramazan Bayramı boyunca misafirlerimize çok güzel bir organizasyon hazırladık. Gelecek olan misafirlerimize geleneksel Türk bayramını yaşatacak sürprizlerimiz olacak. Bayram tatili boyunca Türk sanatçılarımız sahne alacak. Emre Kaya, Işın Karaca ve Sıla üç günlük bayram tatilinde otelimizde sahneye çıkacaklar” dedi.

Pasha kulüp işletmecisi Turizmci Levent Akbulut ise Okulların tatil olması ile birlikte Bodrum’da bir yoğunluk başladığını belirterek Ramazan Bayramına 5 gün kala otellerinde doluluk oranlarını yüzde 80’lere çıkardığını açıkladı. Akbulut tatilcilerin bir an önce rezervasyon yapma konusunda da uyarılarda bulundu. Bayram’da kendi sahnelerinde ünlü sanatçıları ağırlayacağını da söyleyen Akbulut “Demet Akalın gibi birçok ünlü isim 3 günlük bayram boyunca Pasha Kulüpte sahne alacak” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bodrum’da jandarma ve emniyet güçlerince güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı. Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ilçe giriş ve çıkışlarında üst düzey güvenlik önlemleri almaya başladı.