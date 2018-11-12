Bodrum'da adliyeye sevk edilen 5 organizatör tutuklandı

Bodrum'da, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanarak adliyeye sevk edilen 5 organizatör tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince göçmen kaçakçılığı suçu kapsamında yapılan araştırmalarda tespit edilen B.S.K. isimli sahsın organizatörlüğünde M.E.B., Y.K., Y.T. ve B.M.A. isimli şahısların gece 04.00 sularında Gümbet Mahallesi'ndeki bir otelden 2 araca 8 Filistin uyruklu kaçak göçmenleri bindirdiği bilgisi alındı. Göçmenleri araçlara bindirip İçmeler mevkiine doğru hareket ettikleri sırada polis ekipleri müdahale ederek aracı durdurdu. Araçtaki organizatör oldukları değerlendirilen 4 şahıs ve göçmenler yakalandı. B.S.K. ise polislerin çalışması sonucu ikametine yakın bir yerde gözaltına alındı.

Araçta ve şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda can yelekleri, benzin bidonları, teknede kullanılan bazı materyaller ele geçirildi. Organizatör oldukları değerlendirilen 5 Türk şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından hakim karşısına çıkan şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.