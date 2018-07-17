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17 Temmuz 2018 00:31

Bodrum’da alevli gece mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı

Bodrum’da gece saatlerinde çıkan yangın nedeniyle mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı.

Bodrum’da alevli gece mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı

17 Temmuz 2018 00:31

Araçların park ettiği bölgede çıkan yangın nedeniyle otomobiller çekicilerle bölgeden kaldırıldı.


Bodrum’un Konacık Mahallesinde bulunan otluk ve zeytinlik olan arazide henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Yerleşim yerlerinin bulunduğu arazide çıkan yangın nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı. Bazı mahalle sakinleri yangını battaniyelerle söndürmeye çalışırken bazıları ise kova kova su dökerek yangına müdahale etti. lüks villalarında bulunduğu bölgede çıkan yangına Büyükşehir belediyesi Bodrum itfaiye ekileri, AKUT ve 911 arama kurtarma ekipleri de destek verdi. Yangın bölgesindeki araçların çekici yardımıyla kaldırıldığı yangında polis ve 112 acil sağlık ekipleri de sevk edildi. Vatandaşların korku dolu bakışları arasında itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.


Yangında 3 hektarlık, makilik ve zeytinlik alan küle döndü. Yangın yaklaşık 2 saatin ardından kontrol altına alınırken bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.




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