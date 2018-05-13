Bodrum’da anneler sumo güreşi yapıp, langırt oynadı

Kendilerini bir anda langırt oynayıp, sumo güreşi yaparken bulan anneler keyifli bir gün yaşadı.

Göztepe Bodrum Futbol Akademisi tarafından düzenlenen sürpriz etkinlikte anneler eğlenceli dakikalar yaşadı. Çocuklarını antrenmana getiren anneler antrenman sonrası saha içinde kendileri için hazırlanan canlı langırt oynadı. Yenilen takım anneleri ise kendini sumo güreşi alanında buldu. Anneler Günü’ne özel hazırlanan etkinliğe katılan ve durumdan habersiz olan anneler oynadıkları oyunlarla eğlenceli bir gün yaşadı. Çocukları antrenmandayken onları destekleyip taktikler veren anneler bu sefer çocuklarının saha kenarından tezahüratlarıyla karşı karşıya kaldı. Yaklaşık 60 annenin katıldığı etkinlik sonunda çocuklar anneleri için hazırladıkları özel magnet ve kırmızı karanfil hediye etti.

Göztepe Bodrum Futbol Akademisi antrenörü Emrah Çıtak minik futbolcularla beraber sürpriz bir etkinlik hazırladıklarını belirterek “Annelerimizin bu etkinlikten haberi yoktu. Çocuklarımız ile birlikte hazırladık, oyun gruplarını çocuklar ile birlikte seçtik. Antrenmana çocuklarını getiren anneler, dışarıdan bazen heyecanlanarak ’oğlum hadi vur, niye vurmadın, niye koşmadın’ diye güzel keyifli tepkiler veriyorlar. Çocuklara dedik ki, hadi gelin bugün bunu annelerimize biz yaşatalım. Onlar için keyifli bir atmosfer olsun diye canlı langırt oyununu hazırladık. Üzerine arka tarafta kaybeden anneler için, yarışmayı biraz daha heyecanlandırmak için sumo güreşi hazırladık. Çocuklarımız annelerine magnet yaptılar. Magnetlere isimler yazıyorlar altta küçük notlar yazıyorlar. Çiçeklerimizi de hazırladık. Annelerimize çiçeklerimizi dağıtıyoruz, çocuklarımız dağıtıyor” dedi.

Oyunlara katılan anneler ise çok güzel bir gün yaşadıklarını belirterek çocuklarına ve Çıtak’a teşekkürlerini sundular.