Bodrum’da Atatürk fotoğrafları sergisi açıldı

Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen açılışa Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Muğla Barosu Başkanı Cumhur Uzun, Bodrum Baro Temsilcisi Cavidan Karaöz Özyiğit, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Türkiye Barolar Birliği ve Muğla Barosu ortalığında Bodrum Belediyesi’nin destekleri ile Fahri Özdemir’in, koleksiyonunda yer alan 13.500 adet Atatürk fotoğrafları arasından seçilerek derlenip hazırlanan “Bir Önder, Bir Deha, Bir İnsan” isimli sergisinde 110 fotoğraf yer alıyor. Açılışı gerçekleşen sergide Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatının her anından fotoğrafları bulunuyor.

Serginin açılışında konuşan Fahri Özdemir “Türkiye Barolar Birliği’nin bir sergisinde beraberiz. İçeride göreceğiz gibi 110 adet fotoğraf var. Bu fotoğraflar Atatürk’ün az bilinen fotoğrafları. Müze baskısı ile hazırlanan bu fotoğraflar benim koleksiyonumdan derlendi ve çok ciddi bir albüm yapıldı bu sergi için. Ben burada bulunan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Muğla Barosu Başkanı Cumhur Uzun da açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bir Önder; yokluklar içinde var olmaya inanmış bir önder. Bir Önder; yürüyün dediğinde inandığı şeyi gerçekleştirebilecek kitleleri beraberine katabilecek bir önder. Bir Önder; yok olan toplumdan Cumhuriyeti yaratan bir önder. Elbette bir deha, çünkü bunu ve o günkü koşulları deha olmayan bir zekâyla gerçekleştirmek mümkün değil. Sosyolojik bir deha, stratejik bir deha ve hepsinden önemlisi bir insan. Öyle bir insan ki ömrü muharebe meydanlarında savaşlarda geçmiş bir insan. Ben bu sergi için dünya şehri Bodrum’da bize ev sahipliği yapan Bodrum Belediyesi’ne ve Başkanımız Mehmet Kocadon’a teşekkür ediyorum. ”

Gerçekleştirilen bu serginin anlamının daha farklı olduğunu belirten Başkan Mehmet Kocadon “Bu güzel Bodrum akşamında sizleri yine güzel bir insanın Halikarnas Balıkçımızın merhabası ile selamlıyorum. Bugün burada konuşabiliyorsak, bir önderin bir dehanın sayesinde olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Zaman zaman eleştiriliriz, zaman zaman kendisi de eleştirilir. Ama hepimizin sıkıştığında adını ilk ağzımıza aldığımız insandır o Büyük Önder. Yolumuz O’nun gözündeki aydınlık ve ışık yoludur. Bugün burada birlik beraberlikten, hoşgörüden, dünya barış topluluğu gibi yaşayan bir Bodrum’dan bahsedebiliyorsak hep O’nun ışığında olduğumuz ve örnek aldığımız ışık yolu olan medeniyet yolu olan aydınlık yolu olan fikirlerindendir. Onun için Büyük Önder’in bu güzel sergisini bize kazandıran değerli hocamıza, baro başkanlarımıza değerli meslektaşlarına bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Bu güzel fotoğraf sergisinin önce Bodrumumuza sonra ülkemizin insanlarına örnek olmasını diliyor, hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.” şeklinde konuştu.

Serginin önemini vurgulayan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da "Bu özel bir sergi, önemli bir sergi. Herhangi bir fotoğraf sergisi gezmeyeceksiniz. Bir önder, bir deha, bir insan, bütün özelliklerini buradaki fotoğraflarında göreceksiniz. Fahri Özdemir’e çok teşekkür ediyorum gerçekten çok özel bir iş yapmış. Nalan hanıma teşekkür ediyorum, Fahri gibi kişilerin sınırlarında gezinen insanlar zordur. Onu motive etmesinin yanında düşüşlerini toparlamasa bu sergi olmazdı. Tabii sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu peşin bir teşekkür. Bu geldiğiniz için değil getirecekleriniz için. Buraya çocuklarınızı getirin mutlaka. Şimdi sizlerin vakit kaybetmeden sergiyi gezmenizi istiyorum. Buraya kadar geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum.” ifade etti.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, sergideki fotoğrafların yer aldığı kitabı Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’a hediye etti.

Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi’nde açılan sergi 17 Haziran 2018’e kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında görülebilecek.