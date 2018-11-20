Bodrum'da Atatürk Kupası heyecanı

Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Türkiye Yelken Federasyonu tarafından Yalıkavak'ta düzenlenen “TYF Atatürk Kupası” başladı.

Bu yıl 13.'sü düzenlenen kupaya, Laser ve Optimist kategorilerinde 50 kulüpten toplam 600 sporcu katıldı. 19-24 Kasım 2018 tarihleri arasında Optimist Laser-4.7 Radial Standart kategorilerinde; 26 Kasım - 1 Aralık 2018 tarihleri arasında ise 420/470 Techno 293 sınıflarında gerçekleştirilen yarışlar Yalıkavak Yelken Kulübü'nün ev sahipliğinde yapılıyor.

Pazartesi günü gerçekleştirilen antrenman yarışlarının ardından bugün ilk resmi startı, Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Taner Uslu, Türkiye Yelken Federasyon Başkan Vekili Ceyhun Üstüner ile Türkiye Yelken Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi ve MUÇEV Alan Koordinatörü Osman Gökmen birlikte verdiler.

Bodrum Belediyesi olarak bu tür organizasyonları her zaman desteklediklerini ifade eden Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, “Öncelikle bu yarışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir organizasyon olmuş, hem Yalıkavak mahallemize hareket katmış hem de bu organizasyon sayesinde çocuklarımız spor yapıyorlar. Start vermek için botla açıldığımızda da çocuklarımızın ne kadar mücadele ederek yarıştıklarını, onların gözlerindeki mücadeleci ruhu ve heyecanlarını gördüm. Bir kez daha emeği geçen herkese teşekkür ediyor, bütün yarışmacılarımıza başarılar diliyorum” dedi.