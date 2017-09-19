Bodrum’da ayın polisleri ödüllendirildi

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görev yapan personelin moral ve motivasyonunu artırmak, başarılı personeli ödüllendirmek amacıyla ayın polisini seçti. Yapmış oldukları başarılı çalışmalar ve örnek davranışları göz önünde bulundurularak yapılan seçim sonucunda Temmuz ayının başarılı polis memuru Türkay Topal, Ağustos ayının başarılı polis memuru ise Muhammed Berkan Akköl seçildi. 6 aylık polis memuru olan Akköl ve Topal’ın aylarca gönüllü olarak izin kullanmadıkları ve görevlerine çok hızlı bir şekilde uyum sağladıkları bildirildi.

Polis memurları Muhammed Berkan Akköl ve Türkay Topal’a düzenlenen ödül töreninde plaketleri verildi. Törene Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya ile Polis Merkezi Amiri Komiser Yardımcısı Semih İşler de katıldı. Plaketlerini Sarıkaya’nın elinden alan 2 polis Bodrum da bulunan 5 yıldızlı lüks bir otelde de bir günlük tatil yaptılar.