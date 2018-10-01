Bodrum'da beklenen yağış gerçekleşti, sokaklar göle döndü

Meteroloji'nin uyarısını yaptığı sağanak yağış bugün Bodrum'u vurdu. Yarım saat sağanak şeklinde yağan yağmur sokakları göle çevirdi, caddeler sular altında kaldı.

Bodrum'da, sabah saatlerinde aralıklarla yağan yağmur, şiddetini arttırarak sağanak şeklinde yağmaya başladı. Bir anda bastıran yağmur nedeniyle sokak ve caddeler sular altında kaldı. Yaklaşık yarım saat boyunca sağanak şeklinde yağan yağmur birçok bölgede su baskınlarına neden oldu. Bitez köyiçi dereden taşan sular nedeniyle sokaklar göle döndü. Araçlar su baskınlarının neden olduğu caddelerden zorlukla geçti. Bodrum merkezinde dere sokak tamamen sulara gömüldü. Bitez'deki su baskınları nedeniyle vatandaşlar isyan etti.

Belediye ardı ardına anons çekti

Yağmurun etkisini artırması ile birlikte Bodrum Belediyesi anonslarla vatandaşların dikkatli olması için uyarı geçti. Meteoroloji'den edinilen bilgiye göre, aniden bastıran sağanak yağmurun metrekareye 45 kilo yağmur suyu düştüğünü ve gece yarısına kadar yağacak yağmurun etkisini yitireceği öğrenildi.