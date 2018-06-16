Bodrum’da bulunan 5 yıldızlı oteller babalar günü etkinlikleri için hazırlıklarını tamamladı. Bu yıl Ramazan bayramının son gününe denk gelen babalar gününde, Swissotel Resort Bodrum sunduğu seçeneklerle Bodrum’da yaşayan yada tatilde olan babalara kendilerini özel hissettirecek.

Swissotel Resort Bodrum Genel Müdürü Adnan Yücel, Babalar Gününe özel farklı etkinlikler hazırladıklarını belirterek şu sözlere yer verdi; “Bu yıl babalar gününe özel olarak misafirlerimize farklı seçenekler sunacağız. Babalarımız bu özel günü ailesi ve sevdikleriyle birlikte otelimizde geçirmekten keyif alacak. Bizim amacımız misafirlerimize kendilerini özel hissettirmek. Babalar günü Bodrum’a özgü ezzetlerinde bulunduğu açık büfe kahvaltı ve sahilde deniz keyfi ile başlayacak. İsteyen babalar ise kendilerine özel indirimler ile Swissotel Resort, Bodrum Beach’in spa ve spor markası, Pürovel Spa & Sport ile sağlıklı yaşam için Alpler’den esinlenmiş uygulamaların keyfini çıkaracak. Pürovel Spa’da açık ve kapalı yüzme havuzları, jakuziler, buhar odaları ve Türk hamamı dışında bir özel hamam ve içerisinde sauna ve spa süitleri de dolu dolu bir gün geçirecek. Otelimizin sunduğu imkanlar Bodrum’da yaşayan ya da Bodrum’da tatilde olan babalara eşsiz bir hediye olabilecek ”