Bodrum’da cemiyet hayatını buluşturan sergi

ISD-ART Heykel ve Tasarım Atölyesi’nde çalışma yapan 18 sanatçının toplam 90 eserinin yer aldığı sergi, atölyenin Yalıkavak Mahallesi’nde bulunan galerisinde açıldı. Bakır, bronz, epoksi, polyester ve alüminyumdan yapılan heykeller, sanatseverlerin beğenisini kazandı. Açılışa katılanlar, Aşkın Arsunan ve Jazzino orkestrası sanatseverlere müzik ziyafeti sundu.

Sanata katkılarından dolayı UNICEF Artist seçilen atölyesinin kurucusu ve eğitmeni Ayşın İşeri’nin öğrencileri olan 18 sanatçının farklı temalardaki eserlerinden bazılarının çeşitli ödüller aldığı belirtildi.

İşeri’nin öğrencileri ile birlikte İtalya’da Marco Polo Art Ambassador, First Botticelli Prize, Leonardo Da Vinci Universal Artist ödüllerine layık görüldüğü, ayrıca 3 öğrencisi ile birlikte eserlerinin Kopenhag’da kurulan Avrupa Sanat Müzesine kabul edildiği öğrenildi. Bodrum’un yanı sıra İstanbul’dan da cemiyet hayatının tanınmış isimlerinin ziyaret ettiği sergiye, katılanlar arasında Çerkez Ethem’in yeğeni Güner Kuban’da yer aldı. Kuban, heykeltraş Zeynep Koçan’ın bir eserini satın aldı. Bir süredir çalışmalarının bu atölyede sürdürdüğünü söyleyen Sanatçı Koçan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sergide ödüllü eserlerin de sergilendiğini belirtti.

Atölyenin bu yıl içerisinde Palermo Akdeniz Bienali’nde aralarinda Roy Von Dali’nin de bulunduğu jürinin özel ödülüne layık görüldüğü dile getiren Koçan "Gösterilen ilgi bizleri mutlu etti. Herkesi sanatta buluşmaya davet ediyorum." dedi.

Atölyenin bünyesinde hazırlanan eserlerinle farklı zamanlarda yurt dışında, New York, Miami, Washington, San Diego, Roma, Venedik, Palermo, Paris, Okford ve Tokyo’nun da aralarında olduğu dünyaca bilinen şehirlerde çeşitli fuar ve sergilere katıldığı belirtildi. Ayrıca 2014’te Paris’teki "La Grande Exposition Universelle" de sanatçılarından birinin eserinin Salvador Dali’nin oglu Roy Von Dali’den ödül aldığı kaydedildi.

10 Ekim tarihine kadar açık kalacağı öğrenilen sergiyi ziyaret edenler, Aşkın Arsunan ve Jazzino orkestrasının şarkıları ile keyifli dakikalar geçirdi.