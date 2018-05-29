Bodrum’da çevre düzenleme çalışmaları sürüyor

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yarımada genelinde gerçekleştirilen çalışmalar büyük oranda tamamlanarak cadde, sokak ve sahil bantları vatandaşların kullanımına açıldı.

Turgutreis Mahallesi GMK (Gazi Mustafa Kemal) Bulvarı’nda süren sahil ve çevre düzenleme proje çalışmalarının da büyük bir kısmı tamamlandı. Bölgede, parke döşeme çalışmaları kapsamında cadde ve kaldırımdan oluşan toplam 25 bin metrekarelik alanın 10 bin metrekaresine parke taşı döşendi. En kısa sürede geri kalan kısmının da tamamlanacağı bildirildi. Yaklaşık 20 bin metrekarelik alanı kapsayan 6, 5 metre genişliğinde 3 km uzunluğundaki araç yoluna 3 bin ton sıcak asfalt döküldü ve çalışmaların tamamlanmasıyla cadde, araç trafiğine açıldı. 2600 metre uzunluğundaki bisiklet yolu ve koşu parkuru çalışmalarının ardından proje tamamlanarak hizmete hazır olacak. Proje kapsamında ayrıca deniz kıyısında bulunan istinat duvarları da tamamlanırken mevcut 10 adet dalgakıran yenilenerek bakımları yapıldı. Ekipler, sahil kısmına ise kum sererek sahili vatandaşın kullanımına açıyor.

Öte yandan trafodaki bir arızayı tespit için AYDEM’in kazı yaptığı Cumhuriyet Bulvarı üzerindeki yol ise belediye ekipleri tarafından önümüzdeki günlerde düzeltilecek.

Asfalt çalışmaları hızla sürüyor

Havaların ısınmasıyla birlikte Bodrum Belediyesi Asfalt Şantiyesinin tam kapasite çalışmaya başladığını belirten Bodrum Belediyesi yetkilileri, yarımadanın dört bir yanında yolların hızla bakıma alındığını belirtti. Özellikle merkezi noktalarda hızlanan çalışmalarda her gün yaklaşık 9 yüz ton sıcak asfalt kullanılıyor.

Bodrum merkez ve Turgutreis’in ardından Yalıkavak Mahallesi’ne geçen Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, burada ise Tilkicik Caddesi’ndeki sıcak asfalt yol çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda, 10 metre genişliğindeki caddenin daha kısa sürede hizmete girmesi için iki adet finişer çalışıyor ve caddenin tamamında, toplam 3 bin ton sıcak asfalt kullanılması planlanıyor.